Colazione a Natale? Farla ti aiuterà a restare in forma

Scopri perché fare colazione a Natale sia importante e cosa scegliere per mangiare con gusto e restare in forma.

Quando ci si trova nel bel mezzo delle feste, tra pranzi e cene che sembrano senza sosta e scorpacciate di dolci natalizi, l’istinto di limitare il consumo di calorie in determinati momenti della giornata è comune a tante persone. Così, capita spesso che in tanti decidano di rinunciare alla colazione, sperando così di recuperare qualcosa e di darsi una mano riguardo l’eventuale acquisto di peso.

La verità è che saltare la colazione è la scelta più sbagliata che ci sia. Non solo non aiuta affatto a dimagrire ma può addirittura diventare un ostacolo nel tentativo di restare in forma. Ecco perché fare colazione a Natale si rileva particolarmente utile. Sopratutto se si sceglie di farla nel modo giusto, godendo a pieno dei sapori tipici di questa festa ma mangiando al contempo cibi sani ed in grado di dare energia senza affaticare l’organismo.

Colazione a Natale? Ecco come farla per restare in forma

Che la colazione sia il pasto più importante della giornata è ormai risaputo. Si tratta infatti del momento in cui dopo una notte di riposo (e di lavoro per l’organismo) ci si trova a dover fare un nuovo carico di energie.

Questo processo serve anche a stimolare il metabolismo, risvegliandolo e portandolo a mettersi in moto in vista della nuova giornata.

Saltare la colazione, quindi, è una scelta sbagliata in primis per il corretto funzionamento del metabolismo e, subito dopo, per il benessere dell’organismo. Senza un giusto apporto di energia si rischia infatti un crollo glicemico che porterà inevitabilmente a star male o a consumare pasti più ricchi di carboidrati e zuccheri durante la mattina. Un aspetto che com’è facile immaginare non concorre affatto ad aiutare nel mantenimento del peso forma.

Cosa fare allora? Il segreto è quello di optare sempre per una prima colazione che sia in grado di rimettere in moto l’organismo e che soddisfi e sazi al punto da non far arrivare affamati al pranzo di Natale. Ciò aiuterà a limitarsi nelle quantità, porterà a compiere scelte più sane e aiuterà davvero a non compromettere la linea.

Ora che abbiamo capito perché fare colazione la mattina di Natale è così importante, cerchiamo di capire cosa è giusto mangiare. Come ovvio che sia, infatti, la quantità di cibo dipende molto da quanta fame si ha e da che ora ci si alza.

Colazione del mattino presto. Se ci si alza presto anche a Natale è importante fare una colazione abbondante e che sia in grado di sostenerci fino all’ora di pranzo. Una buona scelta può essere quella di preparare un pancake proteico con poca farina d’avena, albumi e yogurt greco. Al tutto si potranno unire mele e cannella, arricchendo poi con delle noci per raggiungere anche un quantitativo di grassi buoni. Chi ama il salato potrà optare per delle uova strapazzate da abbinare ad una fetta di pane tostato integrale e a cui aggiungere un cappuccino di soia senza zucchero. In questo modo si otterrà un pasto bilanciato, soddisfacente e in grado di far star bene (anche d’umore) fino al pranzo con amici e parenti.

Colazione del mattino tardi. Ovviamente c’è anche chi a Natale si alza poco prima del pranzo. In tal caso, fare una colazione abbondante avrebbe poco senso. Ciò nonostante, mangiare qualcosa si rivela sempre corretto, in particolare per i motivi sopra citati. Ecco, quindi, che si può optare per uno yogurt greco senza zuccheri da arricchire con un cucchiaino di miele e qualche noce. Se si ha voglia di salato si può invece optare per una fetta di pane tostato con della crema a base di frutta secca senza zuccheri.

Colazione dell’ultimo minuto. E se ci si alza proprio a ridosso del pranzo? In tal caso si può optare per un piccolo yogurt magro o per una manciata di noci ed un pezzetto di banana. Il minimo indispensabile per non avere appannamenti poco dopo il risveglio e per affrontare il pranzo con la giusta lucidità.

Ciò che conta è ricordarsi sempre di accendere il motore che spingerà il nostro organismo a bruciare le calorie necessarie. Bere tanta acqua, mangiare alimenti sani e farsi magari una bella passeggiata rinvigorente, aiuteranno a godere a pieno di questa giornata, portando a rilassarsi e ricaricarsi al contempo.

E tutto per un pranzo da vivere in modo più rilassato, mangiando il giusto e godendo di ciò di cui si ha voglia. Non arrivare affamati, serve infatti anche a non lanciarsi sul cibo per sfamarsi ma per gustarlo a pieno. Cosa che aiuterà a mangiare quantità minori sentendosi al contempo più soddisfatti e, ovviamente, in forma.