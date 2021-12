Colazioni dolci per le feste? Alcune idee light e super golose

Scopri come preparare colazioni light ma così golose da essere perfette per le feste. Idee dolcissme e alle quali non saprai resistere.

Quando il periodo delle feste si avvicina, la voglia di mangiare dolci si fa sempre più forte. Tra i profumi inebrianti che fuoriescono da forni e pasticcerie, le tentazioni continue proposte da amici e parenti e la voglia di sentirsi nel pieno del mood natalizio, resistere è davvero difficile. Al contempo, tra cene, cenoni e quant’altro è anche necessario riuscire a barcamenarsi tra calorie, zuccheri e grassi di troppo. E tutto trovando un buon equilibrio tra salute, linea e golosità.

Per fortuna, oggi abbiamo molti più ingredienti di un tempo. E questi sono una vera fortuna per chi ha necessità alimentari diverse o per chi, più semplicemente, ha voglia di mantenersi in forma senza rinunciare al gusto. Un obiettivo che è possibile mantenere rendendo la propria colazione golosa ma con leggerezza. Cosa che si potrà fare per tutto il periodo delle feste e che garantirà comunque di soddisfare il bisogno di certi profumi e di determinati sapori.

Colazioni light delle feste: idee golose e al contempo salutari

Se la colazione è il tuo pasto preferito e nonostante la voglia estrema di dolci, senti anche il bisogno di mangiare bene e di restare in forma e in salute, sei nel posto giusto.

Oggi, infatti, analizzeremo insieme alcune idee vincenti per realizzare delle colazioni light e golose. Colazioni perfette per le feste grazie alla presenza di ingredienti che riescono a ricordare il Natale.

Ciò che conta è aver voglia di sperimentare seguendo al contempo i propri gusti personali. Il risultato sarà infatti più che piacevole consentendo di gustare delle colazioni light per le feste che siano anche belle e buone.

Lo yogurt con mele, miele e noci. Una colazione che si può fare nei giorni vicini alle feste è quella a base di yogurt greco senza zucchero da addolcire con miele e noci. In questo modo si otterrà un pasto leggero ma goloso e che grazie alla presenza di mele (ottime anche cotte) saprà naturalmente di Natale. Il tocco in più per chi ha proprio bisogno di immergersi nel mood delle feste anche nei giorni feriali? Una spolverata di cannella. La magia sarà più che servita.

Il pancake con mele e cannella. Un’altra preparazione, perfetta anche per la mattina di Natale è quella che prevede un pancake da arricchire con mele e cannella. Con della farina d’avena, del miele (o dell’eritritolo per dolcificare) e delle fettine di mele spolverate di cannella, si potrà dar vita ad una colazione allegra, colorata e dolce al punto giusto. Ancor meglio se accompagnata da un buon cappuccino fatto in casa con latte scremato.

La ricotta alla cannella. Se ami la ricotta, puoi optare per quella light. Basterà addolcirla come fai di solito e aggiungervi una spolverata di cannella (e volendo, di fiori di garofano) per ottenere una colazione leggera e golosa. Perfetta per quando ti alzi tardi, hai poca fame ma tanta voglia di assaporare qualcosa di buono.

Il mini foundant au chocolate. Vuoi un dolce cioccolatoso ma che sia al contempo sano e goloso? Allora, mescola insieme farina integrale con albumi, polvere di cacao amaro ed eritritolo e crea una crema morbida a partire dalla polvere di cacao mescolata con latte. Realizza dei piccoli muffin, farciscili e mettili a cuocere. Il risultato sarà quello di un dolce super goloso e che non potrai non apprezzare. Ricetta realizzabile anche per un bel pancake diverso dal solito.

La mela cotta con cannella. Se ami le mele, la colazione potrebbe essere anche a base di una mela cotta al profumo di cannella. Basterà abbinarla ad uno yogurt o a della ricotta light e avrai un pasto bilanciato, nutriente e, senza alcun dubbio goloso. Da provare anche con altre spezie se si ama cambiare e si è pronti a sperimentare gusti e sensazioni sempre nuove.

Il finto panettone alle mele. Per chi ha proprio voglia di panettone ma non intende mangiarlo ogni giorno si può optare per un tortino da realizzare con farina d’avena, albumi e mela frullata da bagnare con del succo d’arancia. Basta far cuocere il tutto in uno stampo stretto in modo da far crescere il dolce in altezza e ricoprirne la parte superiore con una crema ottenuta da cacao in polvere, latte e dolcificante. Il risultato finale sarà quello di un mini dolce che sa tanto di panettone. Ancor di più se arricchito con qualche goccia di cioccolato fondente.

I biscotti cotti in padella. A volte, con poco si può ottenere davvero tanto. È il caso dei biscotti di crusca in padella. Per realizzarli basta mescolare della crusca d’avena con dello yogurt, un pizzico di miele e tanta cannella. La cottura in padella consentirà di averli pronti in pochissimo tempo e tutto per dei dolcetti da gustare con un buon cappuccino di soia senza zucchero.

Lo yogurt con crumble di biscotti. Con i biscotti di prima è possibile ottenere anche un crumble perfetto per uno yogurt greco addolcito con miele. Una ricetta che si rivelerà ancor più golosa se allo yogurt si mescolerà della polpa di mela. I sapori saranno così piacevoli da far sentire l’aria del Natale in qualsiasi momento della giornata.

Il pancake all’arancia. Un pancake da realizzare con farina d’avena e succo d’arancia e a da arricchire con polvere di fiori di garofano saprà sicuramente di Natale e risulterà nutriente e goloso. Ciò che conta è prepararlo con albumi e yogurt greco in modo da ottenere un dolcetto proteico. Perfetto per dare l’energia di cui si ha bisogno senza far mancare una buona dose di dolcezza.

I biscotti di teff allo zenzero. Una frolla leggera si può realizzare anche a partire da farine alternative. E quella di teff si rivela adatta ad essere combinata con lo zenzero. Il tutto per dei biscottini che (dolcificati con eritritolo) saranno golosi e al contempo light e quindi perfetti per dare inizio alla giornata in leggerezza. Ottimi da abbinare ad un cappuccino di soia o a dello yogurt greco o di soia.

Queste sono solo delle idee di partenza dalle quali potrai attingere spunti da trasformare in base alle tue esigenze. E con un po’ di fantasia potrai gustare ogni giorno delle colazioni light perfette per le feste e sempre diverse tra loro.