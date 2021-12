Pranzo o cena super calorici? Ecco come rimediare per non prendere peso

Scopri come rimediare ad un pranzo o una cena super calorici per mangiare con gusto senza prendere peso.

Il mese di Dicembre è per molti il paradiso dal punto di vista culinario ma anche l’inferno per tutto ciò che ha a che fare con la dieta. Tra calorie di troppo, sensi di colpa e voglia di gustare le tante leccornie che si incontrano per strada, mantenere un equilibrio può infatti risultare piuttosto difficile. Per fortuna ci sono delle mini regole che ci si può dare in tal senso. E tutto per avere una via da seguire quando ci si trova tra pranzi e cene super calorici, la voglia di dire di si e di non rinunciarvi e quella di mantenersi in forma e (diciamolo) anche in salute.

Scopriamo quindi il piccolo vademecum per non sbagliare e per godere a pieno di queste feste e di tutte le cose buone che portano con se sia in fatto di dolci che di pranzi e cene più elaborati del solito.

Pranzo o cena super calorici: i rimedi giusti da mettere in atto senza pensieri

A partire dall’8 Dicembre, il tour gastronomico del Natale inizia ad assediare chiunque, proponendo inviti a pranzo, serate fatte di giochi da intervallare con degustazione di pandori e panettoni e, ovviamente, gli immancabili pranzi che accoglienti come pochi arrivano spesso ad includere anche la cena. Un vero attentato per chi ha lottato tanto per tornare al peso forma o sta tuttora cercando di raggiungerlo e al contempo un piacere per il palato. Come fare, quindi?

La verità è che come spesso accade, la risposta giusta sta nel mezzo. Ok, quindi, ad accettare gli inviti e a godere del periodo di feste ma imparando a gestirsi nei rari momenti di respiro tra un invito e l’altro. Una modalità che una volta acquisita renderà più semplice il periodo delle feste portando a godere di tante cose buone senza per questo intaccare la linea.

Scopriamo quindi quali sono le armi da mettere in campo per destreggiarci al meglio ed uscirne vincitori.

Fare una colazione nutriente prima del pranzo. Se si sta per andare ad un pranzo è bene fare una buona colazione che sia nutriente e ricca di proteine in grado di saziare. Ben venga quindi uno yogurt greco senza zucchero da abbinare a della mela e ad una manciata di frutta secca. Ottima anche l’idea di un pancake proteico da gustare con un buon cappuccino di soia (ovviamente senza zucchero). Se si preferisce il salato si può optare per un piccolo toast integrale da abbinare a delle uova strapazzate e qualche fettina di avocado. In questo modo si giungerà al pranzo senza quella fame assurda che spinge a lanciarsi su ogni portata. E, se non si è affamati, anche le porzioni saranno minori, consentendoci di gustare tutto ma senza appesantirci troppo.

Fare un pranzo leggero e bilanciato prima della cena. Se l’invito è legato ad una cena, alla colazione sopra descritta si dovrà unire anche un buon pranzo che sia bilanciato. Questo potrà essere composto da una bella insalata ricca di proteine magre e grassi buoni. Un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva e ci si manterrà sazi fino a sera. E tutto potendo godere della cena senza troppi sensi di colpa e ancora con quella lucidità che consente di gustare ogni portata nel modo giusto. Dopotutto, sappiamo bene che mangiare di corsa per via della fame impedisce di cogliere ogni sfumatura di ciò che si sta gustando, no? Meglio quindi, sperimentare ogni sensazione possibile con calma e serenità.

Mangiare sempre al pasto successivo. Un grosso errore che si fa spesso è quello di saltare il pasto successivo ad un pranzo o una cena calorici. Certo, in questo modo si eviterà di introdurre nuove calorie ma la volta successiva, consapevoli del digiuno che seguirà il pranzo o la cena, ci si sentirà portati a mangiare di più. Cosa che alla lunga (ed il periodo delle feste lo è abbastanza) porterebbe comunque a prendere peso. Molto meglio, quindi, mangiare in modo leggero.

Un secondo leggero da accompagnare a delle verdure può essere la scelta perfetta per sopperire a zuccheri e grassi consumati sicuramente nel pasto precedente. E al contempo aiuterà a bilanciare in qualche modo quanto consumato poco prima. Ovviamente se ci si sente davvero sazi non ci si deve sentire costretti a mangiare. In caso di ripensamenti notturni, però, si dovrà assecondare l’organismo. Magari con uno yogurt o con un pasto leggero ma in grado di saziare quanto basta.

Fare gli spuntini se si ha fame. Se nonostante il pranzo o la cena si sente improvvisamente fame, è bene concedersi degli spuntini che siano leggeri e possibilmente proteici. In questo modo ci si toglierà più facilmente la voglia di dolce e si riprenderà a mangiare in modo sano. Cosa che spingerà l’organismo a rientrare nella sua abituale routine. Non assecondare la fame rischia solo di trovarsi ad addentare una fetta di panettone poco dopo. Meglio prevenire, quindi, no?

Non saltare mai la colazione. Come già detto se ci attende un pranzo è bene fare una buona colazione. Questa regola vale anche se si è mangiato molto la sera prima. La colazione serve infatti all’organismo per ripartire. Certo, dopo una cena abbondante può essere utile consumarne una leggera. Ciò che conta è non saltarla mai nella speranza di risparmiare calorie. Queste verrebbero comunque riacquisite durante il giorno. È ormai risaputo, infatti, che chi ha l’abitudine di fare una colazione nutriente, durante le ore successive ha un maggior controllo sulla propria fame e tende a fare scelte alimentari più consapevoli e, di conseguenza, più sane.

Ovviamente, se si è a dieta o si tiene particolarmente alla forma fisica, a queste semplici regole (che vanno sempre accompagnate da una buona idratazione) si potrà unire della sana attività fisica. Questa, però, andrà fatta al solo scopo di sentirsi in forma e muoversi un po’ e non per bruciare le calorie di troppo.

