E’ stata una delle vallette più amate della tv: ecco cosa fa oggi

E’ stata una delle vallette più amate della tv. Oggi ha completamente stravolto la sua vita. Ecco che cosa fa oggi lontana dal piccolo schermo degli italiani.

Il piccolo schermo degli italiani ha una storia infinita. Dall’anno della sua creazione, e relativa messa in onda, è stata popolata da tantissimi personaggi televisivi. Alcuni di questi sono riusciti a fare la storia, mentre per altri è stata soltanto una breve parentesi. Altri ancora, invece, non hanno mai riconosciuto la grande opportunità che è stata data loro in passato, mentre altri ancora sono consapevoli di aver scritto un pezzo della storia della tv.

E’ il caso di Sabina Ciuffini che, pensate un po’, è stata una delle prime vallette della tv, lavorando al fianco del colosso Mike Buongiorno.

Sabina in quegli anni non aveva ancora capito o riuscita a realizzare quella che stava accadendo in quel momento, ma lei stava segnando un importante passaggio della storia del piccolo schermo degli italiani. Non solo diventando uno dei primi volti femminili in tv, ma anche dando il via ad una serie di personaggi che sono stati lanciati proprio grazie alla collaborazione con Mike Buongiorno.

Oggi Sabina Ciuffini ha cambiato vita ed ospite da Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno si è raccontata così.

Che fine ha fatto Sabina Ciuffini: la nuova vita della storica valletta di Mike Buongiorno

Sabina Ciuffi si è raccontata mai come prima d’ora ai microfoni di Serena Bortone nel salotto televisivo di Rai 1, rivelando che durante il suo debutto in tv non aveva ancora idea di quello che stava realizzando in quell’epoca. Epoca che oggi appare molto distante da noi.

Se negli ultimi anni, aspiranti personaggi televisivi si fanno la guerra per apparire sul piccolo schermo degli italiani, facendo a gara anche per ottenere un piccolo ruolo, negli anni passati la situazione era completamente differente.

Sabina Ciuffini, ex valletta di Mike Buongiorno, ai microfoni di Rai 1 ha ammesso che durante quel periodo nessuno era intenzionato a lavorare sul piccolo schermo degli italiani. In quanto non aveva la popolarità, o se vogliamo anche la credibilità, che è riuscita a conquistare durante il corso degli anni.

Lei però non era in alcun modo intenzionata a diventare popolare in quell’epoca, ma si basava unicamente sui guadagni. Mike Buongiorno per lei è stata quasi un secondo padre, ha confidato ai microfoni di Serena Bortone, dove grazie a lui è riuscita ad imparare numerosi aspetti del mestiere.

Oggi però Sabina ha completamente cambiato vita ed ha scelto di vivere lontana dai riflettori della tv.