Katia Ricciarelli, incredibile trasformazione: le foto di ieri e di oggi

Katia Ricciarelli è una delle cantanti liriche più famose ed amate di sempre, ma ricordi com’era quando muoveva i primi passi nel mondo della musica? Ecco la sua incredibile trasformazione.

Katia Ricciarelli è senza dubbio una delle artiste più amate ed apprezzate non solo dal pubblico del piccolo e grande schermo nostrano, ma anche in tutto il mondo.

Grazie alla sua bellissima voce, è riuscita a costruire una solida carriera nel suo campo artistico di appartenenza, lasciando il segno nel cuore di tutti i suoi fedeli sostenitori che durante il corso di questi anni di carriera non l’hanno mai abbandonata. Nemmeno in questi mesi dove l’ex moglie di Pippo Baudo ha scelto di mettersi alla prova in qualcosa di totalmente inedito per lei.

Ovviamente ci riferiamo all’esperienza al Grande Fratello Vip, dove ha scelto di diventare una delle concorrenti di Alfonso Signorini, facendo scoprire un lato totalmente differente della sua personalità. Mostrando, oltre al suo forte temperamento, anche il suo lato più sensibile.

Per questo motivo ha un posto speciale nel cuore del pubblico, ma ricordate com’era Katia Ricciarelli da giovane quando muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Gli abiti stupendi di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli al Gf Vip

Katia Ricciarelli da giovane: la sua incredibile trasformazione negli anni

Katia Ricciarelli, durante il corso della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, ha più volte parlato del suo passato e non solo dal punto di vista umano, svelando gli alti e bassi del suo matrimonio, ormai terminato da tempo, con Pippo Baudo, ma anche della sua carriera.

Basti anche pensare che Alfonso Signorini, in suo onore, le ha permesso di poter dirigere la Turandot, opera che in passato l’ha vista prendere parte in diversi ruoli, mettendo alla prova le abilità artistiche degli altri concorrenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: GF Vip, il pubblico si ribella a Sonia Bruganelli: la sua preferita “punita”

La cantante ha preso parte all’opera quando era poco più di una ragazzina, ma non solo. Tanti sono gli spettacoli che hanno mostrato al grande pubblico la sua arte quando era poco più di una ragazzina, ma nonostante la sua giovane età è riuscita a portare a termine tutti gli spettacoli nel migliori dei modi.

Da quel momento però il tempo non sembrerebbe essere passato per Katia Ricciarelli. Tant’è che oggi, fatta eccezione per qualche ruga sul viso, è rimasta uguale a quando muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo. Prima ancora di scoprire che tutti i suoi sogni nel cassetto si sarebbero avverati, rendendola una delle artiste più apprezzate di sempre nel settore della lirica.

Katia Ricciarelli prima del successo era bellissima e forte, proprio come appare oggi nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip.