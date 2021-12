Stivali trendy alti! I modelli più in voga da regalare alla tua lei a Natale!

Stivali trendy alti! Si avvicina il Natale e tu devi ancora fare il regalo alla tua lei, sorella, mamma o amica? Regala uno stivale alto! Non sai quale scegliere? Ecco una selezione dei modelli più trendy del momento!

Manca sempre meno alla vigilia di Natale, notte in cui per tradizione si scambiano i regali e i pensieri! Per molte persone fare i regali di Natale è una gioia, un passatempo, per altri un vero e proprio incubo! Perché diciamoci la verità, fare i regali in generale, ma ancor di più quelli di Natale, è molto difficile. E se poi non hai una guida giusta? Le possibilità di acquistare un regalo sbagliato sono molto alte! Fortunatamente questo non è il caso vostro, perché su questa guida di stile targata CheDonna oggi parleremo di un capo d’abbigliamento di grande tendenza in questa stagione autunno/inverno nonché perfetto come idea regalo di Natale. Di quale capo d’abbigliamento stiamo parlando? Dello stivale alto! Vediamo insieme i modelli più trendy del momento, ottimi anche da mettere sotto l’albero!

Vi siete mai trovate in quella situazione scomodissima in cui devi pensare a cosa regalare ad una persona cara ma non hai la minima idea di cosa acquistare? Ecco, se in questo momento ti trovi in questa situazione sei sulla guida di stile giusta!

Perché esistono dei capi d’abbigliamento sempre utili, perfetti da regalare, ma soprattutto di grande tendenza!

Il focus della guida di stile di oggi andrà proprio su un capo d’abbigliamento che rientra in questa categoria! Stiamo parlando degli stivali alti!

Vediamo insieme i modelli più trendy per l’inverno 2021, perfetti anche come idea regalo per Natale!

Stivali trendy alti: ecco i modelli più trendy e gli outfit da indossare assolutamente!

Chunky o cuissardes? Quale stivale alto preferisci?

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile e vediamo i modelli di stivali alti da avere assolutamente nella scarpiera, perfetti anche come idea regalo:

chunky : il modello di stivale chunky è, in generale, quel modello con suola effetto “carrarmato” in gomma e il gambale dritto in caviglia. Molto trendy già dall’inverno scorso, e da quest’anno è di tendenza anche la versione dello stesso stivale più alto sulla gamba. Da scegliere nero, verde militare o beige. Da indossare, invece, con leggings e maglia di lana lunga, oppure con una felpa XXL e un cappotto oversize

: il modello di stivale chunky è, in generale, quel modello con suola effetto “carrarmato” in gomma e il gambale dritto in caviglia. Molto trendy già dall’inverno scorso, e da quest’anno è di tendenza anche la versione dello stesso stivale più alto sulla gamba. Da scegliere nero, verde militare o beige. Da indossare, invece, con leggings e maglia di lana lunga, oppure con una felpa XXL e un cappotto oversize cuissardes : lo stivale cuissardes è decisamente la novità in fatto di stivali dell’inverno 2021. Alto fino al ginocchio, lo stivale cuissardes somiglia al tipico stivale da equitazione. Da scegliere senza tacco e nel colore nero o marrone.

: lo stivale cuissardes è decisamente la novità in fatto di stivali dell’inverno 2021. Alto fino al ginocchio, lo stivale cuissardes somiglia al tipico stivale da equitazione. Da scegliere senza tacco e nel colore nero o marrone. tacco alto: e come può mancare uno stivale con il tacco alto? Da scegliere in camoscio, con gambale alto fino al ginocchio, rigorosamente con tomaia a punta, e con tacco fino almeno 10 cm. Da indossare sotto ad un abito o con un jeans skinny.

Termina qui la guida di stile targata CheDonna incentrata sugli stivali alti più trendy del momento, ottimi anche come idea regalo di Natale!

Alla prossima guida di stile, per scoprire tutte le novità in fatto di moda, e non solo!