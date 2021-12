Gli abiti stupendi di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli al Gf Vip

È terminata la nuova puntata del Grande Fratello vip che come al solito ci ha entusiasmato (e divertito) fino alla fine. Le due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, hanno indossato abiti stupendi senza però stupirci con scelte fuori dall’ordinario. Vediamoli più da vicino.

Gli abiti stupendi di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe

Sonia Bruganelli ha optato per un classico tailleur con gonna nero, non discostandosi molto dallo stile delle scorse puntate. Come al solito, però, a dare una scossa a un look altrimenti troppo serioso e poco adatto all’occasione sono le scarpe. Meravigliose décolleté rossi fuoco che ricordano la personalità scoppiettante della bella opinionista.

A completare il look, il suo trucco preferito (e che le sta alla perfezione): lo smokey eyes.

Look in stile gotico invece quello scelto da Adriana Volpe, che opta per un abito lungo fino ai piedi con trasparenze audaci in pizzo. Una scelta oculata: l’abito infatti esalta la sua figura slanciata.

Ancora stavolta Adriana sceglie di tenere i capelli sciolti ed è una scelta più che azzeccata.

Non si conoscono ancora gli stilisti e il costo degli abiti, ma possiamo affermare che anche stavolta le due opinioniste non ci hanno deluso!