Makeup Capodanno: gli errori da evitare per il trucco da sera più glam!

La notte di San Silvestro si sta avvicinando e assieme ad outfit scintillanti e femminili sarà il caso di cominciare a studiare anche il trucco da abbinare. Il makeup di Capodanno infatti è forse uno dei trucchi da sera più importante dell’anno. Ecco gli errori da non fare.

Le donne comuni vivono la loro serata degli Oscar come le star, ed è proprio la notte di San Silvestro, quando in attesa dell’inizio del nuovo anno, si dice addio al vecchio vestendosi di sorrisi ma anche di outfit super glamour, acconciature top e makeup impeccabile.

Il makeup di Capodanno è a tutti gli effetti un trucco da sera, che richiede l’utilizzo di alcuni ‘must have’ ma anche l’evitare alcuni errori che potrebbero regalare un risultato tutt’altro che piacevole su viso, occhi e labbra.

Makeup Capodanno: i prodotti ‘must have’ del trucco più glam dell’anno

Avete già scelto il vostro look per il veglione dell’ultimo dell’anno? Indosserete un abito o un completo, gonna o pantaloni? Qualsiasi sia il tessuto e lo stile che avvolgeranno il vostro corpo, sarà il makeup a farvi splendere e regalarvi un’immagine curata e femminile, proprio per questo non dovrete dimenticare alcuni prodotti di makeup che non dovranno assolutamente mancare.

Il primer

Il primer sarà un prodotto fondamentale per far durare la base viso e renderla assolutamente compatta e omogenea.

Il fondotinta

Il fondotinta dovrà essere utilizzato assolutamente, anche da chi solitamente applica un velo di blush e si sente impeccabile. Il trucco da sera richiede una base viso impeccabile.

L’illuminante

Un tocco di illuminante regalerà all’incarnato luce e tridimensionalità. Pratici quelli in polvere pressata e assolutamente divini quelli liquidi e in crema ma solo per chi non ha la pelle grassa.

Il blush

Il blush sarà irrinunciabile per donare al viso un aspetto fresco e sano, sarà uno dei prodotti da portare nel kit makeup di emergenza per il trucco delle feste.

Le ciglia finte

Le ciglia finte, saranno un ‘must’ da indossare con piacere durante la notte più pazza dell’anno. Potranno essere a nastro o in ciuffetti, l’effetto sarà strepitoso.

Il rossetto

Il rossetto, l’icona di bellezza che veste le labbra femminili da sempre, non potrà mancare nel makeup di Capodanno. Il colore? Dal rosso al rosa andranno bene le tonalità che si sposeranno al meglio con pelle, resto del makeup e personalità di ogni donna.

Makeyp Capodanno: gli 8 errori da non commettere assolutamente

Il makeup di Capodanno dovrà essere certo luminoso, ma perché sia impeccabile e raffinato, dovrete assolutamente evitare questi 8 errori:

1- Non utilizzare il primer

Come abbiamo già premesso, il primer dovrà essere utilizzato sempre in un makeup da sera così importante. Non utilizzarlo farà svanire la base trucco in poche ore, arrivando al momento del brindisi di mezzanotte con un colorito spento.

2- Non utilizzare la cipria

La cipria, in questo caso compatta, assicurerà che il viso resti sempre opaco e setterà il fondotinta in modo impeccabile. Non utilizzarla potrebbe farvi apparire lucide appena dopo i saluti!

3- Esagerare con il contouring

Se volete scolpire un poco i lineamenti del vostro viso ricorrendo al contouring, sarà utile esercitarsi decisamente prima della notte di Capodanno e soprattutto mantenersi ‘soft’ con gli stacchi cromatici.

Seguendo questo video tutorial potrete imparare come realizzare un contouring leggero e di grande effetto.

4- Non utilizzare il primer occhi

Il primer occhi sarà fondamentale come quello per il viso. Steso sotto ombretti e matite renderà long lasting il makeup occhi. Se si sceglierà di non utilizzarlo le sbavature e il fall out potranno irrimediabilmente rovinare il trucco occhi.

5- Caricare troppo gli occhi

Se si sceglie di indossare un bel rossetto rosso o di altri colori decisi, soprattutto con labbra carnose, si dovrebbe scegliere un trucco occhi più delicato.

6- Caricare troppo le labbra

Se invece si decide si puntare tutto sugli occhi con un bellissimo smokey eye, le labbra nude saranno perfette.

7- Non utilizzare la colla per glitter

Se si utilizzano i glitter nel trucco occhi, sarà fondamentale utilizzare anche la colla specifica che li faccia aderire alla palpebra per tutta la notte.

8- Non truccare le sopracciglia

Curare il makeup in occasione di Capodanno vuol dire anche non dimenticare di truccare e definire in modo perfetto le sopracciglia!