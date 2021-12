Colpo di fulmine per Gemma Galgani? Parla il cavaliere di Uomini e Donne

Colpo di fulmine e addio a Uomini e donne per Gemma Galgani? Il cavaliere del trono over svela perchè corteggia la dama di Torino.

Gemma Galgani non ha ancora trovato l’amore nonostante sia una protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne dalla prima stagione, ma non si arrende. La dama di Torino continua a conoscere gli uomini che chiamano la redazione del programma di Maria De Filippi per lei e, dopo la fine della frequentazione con Costabile, ha conosciuto Leonardo da cui è stata immadiatamente colpita.

Nonostante la frequentazione con Leonardo, questo il nome del nuovo pretendente, pare che Gemma sia visibilmente intenzionata a portare avanti il rapporto con il nuovo cavaliere. Gemma ha accettato subito il numero di telefono e, dopo essere guarita dal covid, è pronta per vederla dal vivo. Tra i due nascerà l’amore? In attesa di scoprirlo, il cavaliere Leonardo ha rilasciato un’intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne.

Leonardo, parla il nuovo pretendente di Gemma Galgani a Uomini e Donne

“Sfortunatamente, pur essendo riuscito a entrare in studio per lei, finora ho potuto vederla solo tramite un video. Il tempismo non ci è venuto incontro. Non sono interessato a conoscere nessun’altra al di fuori di lei” ha confessato Leonardo al magazine del dating show.

Sui motivi per cui ha scelto di corteggiare Gemma ha dichiarato: “Mi ha incuriosito per i suoi modi di fare e per il suo lato combattivo. Mi ha stupito molto la sua capacità di replicare e di essere battagliera. Mi sembra una donna che si nasconde dietro la timidezza: ha qualcosa di affascinante che viene voglia di scoprire. È una persona interessante da conoscere, anche simpatica”.

Tra Gemma e Leonardo, dunque, nascerà davvero l’amore?