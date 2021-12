Pelle secca in inverno: l’eccezionale maschera idratante viso allo zucchero

Le basse temperature mettono a dura prova la nostra epidermide ogni giorno, per questo durante la stagione fredda si ha necessità di cure specifiche. Nel caso della pelle secca in inverno, si potranno dedicare trattamenti mirati al nostro viso ed in particolare una maschera super idratante semplicissima da preparare.

La nostra pelle è l’organo più esposto e questo in tutte le stagioni dall’inverno all’estate. Che sia il freddo, il sole o gli allergeni durante la primavera, l’epidermide andrebbe sempre protetta e curata in modo specifico.

La pelle secca in inverno è sottoposta ad un forte stress, quello delle basse temperature che tendono a renderla ancor più disidratata e proprio per questo, si dovrebbero donare trattamenti protettivi, emollienti, lenitivi ed idratanti ogni giorno.

Pelle secca in inverno: i trattamenti che non dovrebbero mancare mai

Coccolare la pelle secca durante la stagione fredda, può diventare frutto di una piacevole routine di bellezza a partire dalla detersione fino ad arrivare al trattamento notturno.

1- La detersione e eliminazione del makeup

La pelle del viso prima di essere trattata dovrebbe essere perfettamente pulita, per questo scegliere un olio lavante e uno struccante bifasico, sarà la scelta giusta per eliminare ogni traccia di sporco e makeup senza sottoporre l’epidermide allo stress dei tensioattivi.

2- La tonificazione

Anche in inverno, la tonificazione della pelle sarà fondamentale. Per la pelle secca via libera a tutti i tonici con proprietà idratanti, facilmente reperibili in erboristeria o nelle profumerie.

3- Lo scrub

Anche nel caso di pelle secca, l’esfoliazione sarà fondamentale. Potranno essere utilizzati tranquillamente degli scrub viso per pelli sensibili che elimineranno le cellule morte delicatamente e permetteranno il rinnovo cellulare.

4- La maschera trattamento

La maschera trattamento, dovrà essere nutriente e soprattutto idratante e potrà essere applicata sul viso pulito anche due volte a settimana. Sarà piacevole prendersi 20 minuti di relax in cui ascoltare della musica e lasciare che le proprietà del prodotto penetrino nell’epidermide del viso.

5- L’idratazione

Dopo aver deterso e trattato la pelle del viso secca, si potranno applicare del prodotti molto idratanti, per questo via libera a creme, lozioni e sieri ricchi si sostante lenitive ed idratanti.

6- Il trattamento d’urto notturno

Per un trattamento d’urto che ripristini uno stato di salute della pelle messa alla prova dal freddo, sarà perfetto applicare alla sera prima del riposo notturno un burro vegetale su tutto il viso e collo, ottimi quelli di karité, cocco o mandorle dolci.

Pelle secca in inverno: come preparare una maschera viso super idratante allo zucchero

Seguendo questa ricetta tutta naturale, potrete preparare un’eccezionale maschera viso a base di zucchero e altri ingredienti naturali. Sono molte le proprietà benefiche legate allo zucchero per quanto riguarda la skincare.

Sarà velocissimo prepararla e regalarsi quando si vuole un trattamento di bellezza alla portata di tutte!