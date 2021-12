Vuoi eliminare le occhiaie? Prova questo contorno occhi fai da te!

Guardarsi allo specchio al mattino e scoprire di avere sempre uno sguardo dall’aspetto stanco e segnato non è un piacere anzi, un vero cruccio. Se vuoi ridurre o in alcuni casi eliminare le occhiaie o ridurle in modo importante, prova questo strepitoso contorno occhi.

Avere un contorno occhi chiaro e luminoso è l’obiettivo di tutte, esistono però delle persone soggette ad avere spesso occhiaie scure e altre la cui pigmentazione della pelle porta ad averle.

Se in alcuni casi, l’unica arma per nascondere i semi cerchi scuri sotto l’occhio resta il makeup, in altre un buon cosmetico può davvero fare la differenza. Vi proponiamo un eccezionale contorno occhi fai da te il quale applicato ogni giorno riuscirà a ridurre o eliminare le occhiaie e a regalare senza dubbio un contorno occhi più fresco e disteso.

Occhiaie: scopriamo le principali cause

La presenza di occhiaie scure sotto la zona oculare è alcune volte a carattere genetico, diversi membri della famiglia infatti possono presentare questo che in generale è visto come un inestetismo, ma possono avere diversi fattori scatenanti e cause, vediamo le principali:

Iperpigmentazione

Alcuni soggetti possono presentare una eccessiva pigmentazione della zona sotto l’occhio, questo per predisposizione genetica. Si tratta di una concentrazione di melanina dal colore bluastro causato dalla presenza di pigmento nero nello strato profondo della pelle, il derma.

->>LEGGI ANCHE: Piedi secchi e screpolati in inverno: forse commetti questi errori!

Assottigliamento della pelle

La pelle nella zona perioculare si può presentare abbastanza sottile, soprattutto con il passare del tempo e questa caratteristica lascia intravedere la presenza del micro circolo dando origine alle occhiaie scure.

Stasi linfatica o ematica

Una stasi linfatica o ematica nella zona sotto l’occhio possono determinare la presenza di occhiaie e borse. Questa problematica andrebbe sempre approfondita con l’ausilio di un medico per scoprire l’eventuale presenza di patologie annesse a questo sintomo.

Stress

Anche lo stress e il riposo notturno difficile possono causare la presenza di occhiaie scure. In questo caso un tenore di vita più rilassato e un buon sonno porteranno immediati e visibili benefici.

Eliminare e ridurre le occhiaie, le borse e le rughe con l’eccezionale contorno occhi fai da te: il video tutorial

Se volete intraprendere una beauty routine per combattere le occhiaie scure, dovrete senza dubbio praticare delle sane e buone abitudini di vita come lo smettere di fumare, ridurre l’assunzione di alcool, dormire almeno 8 ore a notte e ridurre notevolmente lo stress dovuto all’utilizzo di Pc, Tablet e smartphone.

L’utilizzo di cosmetici formulati specificatamente per la zona perioculare e per trattare le occhiaie sarà un valido aiuto che ridurrà sensibilmente se non eliminerà le occhiaie. Scopriamo come preparare in casa uno strepitoso contorno occhi per trattare occhiaie, borse e rughe, seguendo la ricetta della bravissima naturopata Martina Rodini.

->>LEGGI ANCHE: Pelle liscia e vellutata? Vi innamorerete di questo scrub solido!

Non vi resta che preparare il vostro contorno occhi ed utilizzarlo ogni giorno al mattino e alla sera. I risultati non tarderanno ad arrivare.