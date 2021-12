Gemma Galgani torna a Uomini e Donne e lancia la frecciatina clamorosa

Gemma Galgani, torna a Uomini e Donne dopo essere guarita dal covid e lancia una frecciatina ad Isabella Ricci.

Gemma Galgani è stata assente da Uomini e Donne per alcune settimane a causa del covid. Dopo essere guarita, la dama storica del trono over è tornata ufficialmente in trasmissione per conoscere un cavaliere che ha chiamato la redazione del programma di Maria De Filippi esclusivamente per conoscere lei. Se Gemma è tornata in studio, Isabella Ricci con cui la dama di Torino ha discusso tante volte, ha lasciato il programma con Fabio Mantovani, l’uomo che ha conquistato il suo cuore.

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, Gemma ha così parlato di Isabella Ricci e della loro rivalità a cui Isabella ha messo fine lasciando ufficialmente il programma.

Gemma Galgani e la frecciatina ad Isabella Ricci

Isabella Ricci e Gemma Galgani non sono mai andate d’accordo. Con una visione diversa della vita e dell’amore, le due dame hanno spesso dato vita ad accese discussioni in studio. Oggi, con Isabella ormai fuori dalla trasmissione per propria scelta, Gemma ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Uomini e Donne Magazine.

Su un presunto interesse di Giorgio Manetti per Isabella Ricci, Gemma ha dichiarato:

“No, non l’avrei mai ritenuta il tipo di donna che poteva piacere a Giorgio. Lui potrà contraddirmi, ma non penso l’avrebbe considerata: è un po’ troppo austera per suscitare il suo interesse […] Non capisco come mai in tutto il mondo, Isabella voglia conoscere proprio lui. Giorgio è stato il compagno della donna di cui lei dice di non avere la minima considerazione.

Isabella si considera di lusso. La mia sensazione è che sia mossa a strategia. Dice di essere dalla parte delle donne, ma mostrare interesse per una persona che ha rappresentato tanto per un’altra è una caduta di stile. […] Rivederlo con Isabella sarebbe come vedere i miei sentimenti calpestati: nessuno dovrebbe mai fare una cosa del genere solo per protagonismo”.