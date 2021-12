Le migliori app per valutare la qualità di alimenti e cosmetici

Come possiamo leggere le informazioni dettagliate di alimenti e cosmetici per capire la loro qualità? Con alcune App: ecco quali!

I prodotti alimentari europei sono sottoposti a rigorose regole sull’etichettatura: ingredienti, valori nutrizionali, percentuali di grassi e additivi sono chiaramente indicati. Capire il reale significato dei dati ed esprimere un giudizio su ciò che stiamo per mangiare, però, non è così facile.

Allo stesso modo quando acquistiamo un prodotto cosmetico non sempre, se non siamo esperti, sappiamo cosa c’è dentro. Per questo motivo arrivano in nostro soccorso le applicazioni ideate appositamente per soddisfare questo nostro desiderio di conoscenza.

Le app per conoscere alimenti e cosmetici

Negli ultimi anni siamo stati sommersi dal lancio di tantissime applicazioni utili ad accompagnare qualsiasi azione della nostra giornata. Tra cui le app che ci aiutano a comprendere la qualità di un prodotto alimentare o cosmetico. Ecco i migliori.

Edo

Edo è un’app per smartphone (Android e iOS) che si propone l’obiettivo di aiutarci a capire quanto un prodotto alimentare sia effettivamente sano.

Il progetto, realizzato in collaborazione con la professoressa Alessandra Bordoni, medico nutrizionista dell’Università di Bologna, utilizza una serie di algoritmi per valutare quanto sia effettivamente sano un alimento con un voto da 0 a 10, tenendo conto degli ingredienti e dei valori nutrizionali. Inoltre una sezione di approfondimento permette di ottenere informazioni sui pro e i contro relativi a ogni singolo ingrediente e caratteristica.

Per analizzare un prodotto si può scansione il codice a barre con la fotocamera dello smartphone oppure scattare tre fotografie della confezione, catturando il nome del prodotto, gli ingredienti e i valori nutrizionali.

Yuka

si tratta di un app che analizza prodotti alimentari e cosmetici per decifrarne e analizzarne nel dettaglio i loro componenti, oltre a valutare il loro impatto sulla salute.

Visto che ci troviamo spesso di fronte ad etichette incomprensibili, scansionando semplicemente un articolo Yuka consente una maggiore trasparenza permettendo così di consumare in modo più chiaro e responsabile. Inoltre tramite semplicissimi indicatori colorati Yuka indica l’impatto del prodotto sulla salute: eccellente, buono, mediocre o scarso. Per ogni prodotto è possibile accedere ad una scheda dettagliata per capire come è stato valutato.