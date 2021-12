È stata una delle Miss Italia più belle e famose: ecco cosa fa e com’è oggi

By

Vi ricordate di Anna Kanakis? Un tempo è stata una tra le Miss Italia più apprezzate. Scopriamo cosa fa e come vive oggi.

Anna Kanakis, ad oggi è nota a tutti come attrice. Il suo vero esordio, però, è stato grazie a Miss Italia dove ha vinto il titolo nel 1977 a soli 15 anni. Un vero e proprio trampolino di lancio che l’ha portata a farsi spazio nel mondo dello spettacolo e a diventare sempre più famosa.

Con una passione per la recitazione, la Kanakis ha infatti deciso di muovere subito i primi passi in questo mondo, prendendo parte ad alcuni film di successo come Attila Flagello di Dio e Segni particolari Bellissimo. Film che ai tempi ottennero davvero grandi numeri, contribuendo ad accrescere la sua fama.

Dai film alla fiction il passo è stato breve e l’ha portata ad altri successi come “La famiglia Ricordi”, “Il maresciallo Rocca” e la serie tv che l’ha decretata a tutti gli effetti una grande attrice, ovvero “Vento di Ponente” dove, tra le altre cose, era una delle protagoniste. La sua è stata quindi una carriera interessante e particolarmente vivace. Con il passare del tempo, infatti, la Kananis ha ricoperto anche altri ruolo, sempre con grandi risultati.

Anna Kanakis: ecco cosa fa oggi una delle miss italia più famose

Oltre alla carriera di attrice, Anna Kanakis si è dedicata con profitto anche alla scrittura. Ha infatti all’attivo diversi libri pubblicati con case editrici importanti.

Nella sia vita, però, non c’è solo la carriera ma anche l’amore.

Dopo la separazione dal musicista e fondatore dei Globin Claudio Simonetti, nel 2004 si è infatti risposata con Marco Merati Foscarini.

Inoltre ha una sua rubrica per “Il fatto quotidiano” e nel passato ha rivestito il ruolo di dirigente nazionale per il settore cultura e spettacolo dell’UDR.

Si dimostra quindi una donna sempre attiva e pronta a mettersi in gioco. E, ancora bellissima è di sicuro esempio per le tante giovanissime che aspirano a diventare qualcuno nel mondo.

Con il suo esempio, infatti, Anna Kanakis ha dimostrato ampiamente che si può essere in grado di far tutto ciò che si ama. Ciò che conta è perseguire i propri sogni, mettercela tutta e scegliere ciò in cui si è più bravi.

Il tutto per una vita che ad oggi la Miss Italia del 1977 trova sicuramente ricca, bella e appagante.