È stata una delle ragazze più amate di Non è la Rai: ecco com’è oggi

Chi si ricorda di Sabrina Marinangeli? È stata una delle ragazze di Non è la Rai più note e apprezzate. Ecco come vive oggi.

Quando si parla di Non è la Rai, il pensiero non può che andare alle tante ragazze che per anni hanno dato vita a quello che è stato uno dei programmi più amati e discussi di sempre. Da lì, dopotutto, sono emersi diversi talenti che ancora oggi fanno parlare di se.

Eppure, anche tra quelle di cui si sente parlar meno ce ne sono alcune che sono state particolarmente amate e che ha volte si ha voglia di andare a cercare per scoprire che fine hanno fatto e come se la passano lontani dagli schermi. Una tra tutte è Sabrina Mariangeli, una ragazza (oggi ormai donna) che oltre che per la sua bellezza è riuscita a farsi apprezzare per le sue doti canore.

Sabrina Mariangeli di Non è la rai. Cosa fa oggi e com’è cambiata la sua vita

Sabrina Mariangeli si è fatta notare da subito per la sua bellezza e per la voce in grado di conquistare chiunque l’ascoltasse. Brava anche a ballare, negli anni 90 è stata sicuramente tra le ragazze più amate dello show.

Un talento che in seguito l’ha portata a lavorare anche dopo la chiusura del programma, prendendo parte ai cori di diversi programmi televisivi, grazie all’essere riuscita a farsi notare da personaggi influenti come Pippo Baudo e Maurizio Costanzo.

Ma com’è oggi Sabrina? E cosa fa per vivere? Sebbene il suo sogno sia sempre stato quello di sfondare nel mondo della musica come cantante, il programma di Non è la Rai non le ha portato grande fortuna in tal senso.

Come lei stessa ha ammesso in seguito, ciò l’ha portata a lasciare il programma e a guardarsi altrove. Ai tempi, infatti, Sabrina si è sentita poco considerata come artista. Oggi, però, la sua vita è cambiata ancora. A 49 anni, Sabrina è infatti ancora bellissima ma conduce una vita del tutto diversa.

Negli anni, Sabrina ha infatti cambiato del tutto strada aprendo un salone di bellezza. Un lavoro grazie al quale ha potuto portare avanti un altro dei suoi talenti, rimettendosi in gioco e ripartendo da tutt’altra strada.