Ecco gli errori con la camicia bianca da evitare per essere super chic

Gli errori con la camicia bianca capitano sempre, anche se questa camicia è uno di quei capi che abbiamo tutte nel guardaroba.

Peccato che, fin troppe volte, sia il modello sbagliato per noi. Vediamo oggi gli errori più diffusi nell’indossare questo semplice outfit sempre di moda.

Il primo errore consiste nell’indossare una camicia rovinata, dove il tessuto è liso, magari manca anche un bottone oppure ci sono odiosi buchini sulle maniche.

Il secondo è quello di portare una taglia più piccola rispetto alla propria forma fisica attuale. Se siete un’invidiabile 40 (taglia italiana) ma vi ostinate a mettere la camicia taglia 38 la figura sarà quella di un insaccato quindi, attenzione! La camicia bianca è un capo passe-partout ma deve essere di qualità, soprattutto (come avevamo già visto) se si hanno più di trent’anni. Vediamo come indossare la camicia bianca a dicembre, anche durante le feste.

Evita gli errori e scopri come fare un figurone con una sobria camicia bianca

Evita la camicia bianca se hai problemi di sudorazione (risolvibili con un buon deodorante in farmacia o con il tuo chirurgo estetico di fiducia). Fin troppe volte si vedono aloni gialli sotto le ascelle e, per quanto si sia vestite firmate ed abbinate, è inaccettabile cadere in questo errore, il terzo tra i più diffusi.

Evitare di indossare una camicia bianca sotto un abito scollato se si hanno più di venticinque anni. Ok, prendere spunto dai redazionali delle più vendute riviste di moda femminile va bene ma, a meno che non facciate parte di una rock band, ci sono un tempo ed un contesto per ogni cosa. Meglio indossarne una di ottima fattura come la classica in cotone di Max&Co. (79 euro) sotto un tailleur dai colori autunnali.

Con un jeans a zampa come il modello Bootcut di 7 For All Mankind (220 euro su MyTheresa) ed un blazer da portare aperto, sarete impeccabili. Il tacco alto è d’obbligo ed una borsa media, di un brand che vi entusiasmi, anche.

Ricordate che, nel dubbio, è meglio investire su una camicia che costi di più rispetto a comprarne due – con lo stesso budget – dove però il tessuto è più scadente. Ciò che indossiamo, che piaccia o meno, è il biglietto da visita di noi stessi per gli altri.

Silvia Zanchi