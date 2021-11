Era una delle letterine più amate da Gerry Scotti: ecco com’è diventata

Chi si ricorda di Daniela Bello? È stata una delle letterine del programma Passaparola, nonché una delle preferite di Gerry Scotti. Ecco com’è oggi.

Daniela Bello è nota tra le altre cose per il suo ruolo di letterina all’interno del programma Passaparola al quale ha preso parte per ben tre anni.

Bionda, sempre sorridente e allegra ha infatti lavorato come valletta e ballerina nel famoso show condotto da Gerry Scotti. Un periodo intenso che è andato dal 1999 al 2002 e che la consentito di farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico.

Da Passaparo, infatti, Daniela si è fatta poi conoscere anche come attrice e presentatrice ritagliandosi uno spazio sempre più importante ed in grado di farla crescere sia come donna che come professionista e portandola ad ottenere ruoli sempre più importanti. Ciò nonostante, nel cuore di tutti è rimasta per sempre una delle letterine più amate. Scopriamo però cosa fa oggi lontano dalle scene e com’è cambiata la sua vita.

Daniela Bello oggi: ecco cosa fa l’ex letterina di Passaparola

Nella sua carriera artistica, Daniela Bello vanta diversi ruoli di valletta in programmi di successo.

Basti pensare a La sai l’ultima, ad Ok il prezzo e giusto, a Tutti in piazza e a Melaverde dove ha addirittura sostituito per un po’ Gabriella Carlucci nella conduzione.

Eppure, nonostante il successo, oggi Daniela vive una vita ben diversa. Una vita che traccia le sue orme ancora nel mondo dello spettacolo, seppur molto distante da casa.

La Bello, infatti, vive tra l’Italia e l’America dove si occupa di televendite per il noto canale televisivo QVC. Ha inoltre un account Instagram dove promuove prodotti di bellezza e di altro tipo.

Oggi, all’età di 46 anni, Daniela Bello si interessa in modo particolare di vita sana. Tra le sue passioni c’è lo yoga che pratica costantemente e grazie al quale riesce a mantenersi sempre in splendida forma.

Più bella che mai, Daniela è una donna felice della propria vita e sempre in grado di catturare l’interesse del grande pubblico grazie alla sua bellezza e ai suoi sorrisi.