Pelle liscia e vellutata? Vi innamorerete di questo scrub solido!

Avere una pelle liscia e vellutata è l’obiettivo di moltissimi trattamenti di bellezza, soprattutto degli esfolianti. Ecco la ricetta unica ed eccezionale per preparare uno scrub solido perfetto anche da regalare.

Lo scrub è un prodotto di bellezza utilizzato da moltissime donne, un trattamento in grado di esfoliare la pelle grazie all’azione meccanica di micro granuli e renderla davvero liscia e vellutata.

Esistono in commercio moltissimi scrub da quelli salini a quelli a base di zucchero ma i prodotti che regalano buone prestazioni e praticità sono senza dubbio gli scrub solidi. Scopriamo una ricetta per preparare un ottimo scrub solido a base di arancia e cannella, perfetto da utilizzare durante l’inverno.

Scrub: ecco perché è fondamentale esfoliare la pelle del corpo prima di idratarla

La nostra pelle è frutto di un rinnovo cellulare continuo. Il ciclo naturale dell’epidermide prevede la formazione di moltissime cellule morte che spesso formano uno strato corneo difficile da rimuovere senza l’utilizzo di un esfoliante.

La pelle che necessità di essere esfoliata, appare sempre opaca, spenta e al tatto molto più spessa di come dovrebbe essere. La persistenza dello strato di cellule morte, impedirà anche l’assorbimento da parte dell’epidermide di tutti i benefici e le proprietà idratanti dei vari trattamenti di bellezza per il corpo, siano essi in crema, spray o semplicemente degli oli vegetali.

Proprio per questo, se la pelle verrà esfoliata settimanalmente apparirà immediatamente più luminosa, liscia e vellutata e anche più tonica grazie all’azione del massaggio che stimolerà il microcircolo.

Come preparare in casa un eccezionale scrub solido a base di arancia e cannella: la video ricetta da non perdere

Se siete delle amanti dello scrub corpo, non potrete non provare questo fantastico scrub solido a base di arancia e cannella. Un prodotto davvero pratico da utilizzare sotto la doccia che eliminerà ogni traccia di cellule morte in modo perfetto.

Questo scrub solido potrebbe inoltre essere un ottimo regalo fatto in casa da donare alle amiche in occasione delle feste di Natale. I cosmetici solidi sono dei prodotti all’avanguardia in grado di regalare moltissimi benefici alla pelle e anche all’ambiente.

Una ricetta naturale a base di scorze di arancia, cannella, zucchero e burro di cocco che lascerà la vostra pelle incredibilmente liscia, vellutata e profumatissima.