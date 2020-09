Pelle in inverno: i rimedi naturali per nutrirla e proteggerla

La pelle in inverno necessita di essere nutrita e protetta, scopriamo quali sono i rimedi naturali più efficaci, gli oli vegetali ed essenziali da tenere sempre a portata di beauty.

La stagione fredda è alle porte ed il cambio repentino di temperature porterà notevole stress alla nostra pelle che necessiterà di protezione e nutrimento per affrontare l’autunno e l’inverno senza andare incontro a disidratazione e infiammazioni.

I rimedi naturali sono da sempre eccezionali alleati della bellezza, in particolare della pelle e possono essere utilizzati tutti i giorni per nutrirla, idratarla, proteggerla e renderla luminosa in modo semplice e con delle prestazioni che non hanno nulla da invidiare ai prodotti cosmetici più blasonati. Scopriamo quali sono gli oli vegetali, i burri e gli oli essenziali perfetti per coccolare la pelle del viso e del corpo durante la stagione invernale.

Pelle in inverno: gli oli vegetali per prendersi cura della pelle del viso e del corpo

Gli oli vegetali sono degli ingredienti naturali davvero preziosi per la nostra pelle che andrebbero utilizzati sia sul viso che sul corpo ogni giorno per donare alla pelle nutrimento, protezione e idratazione in modo semplice ed efficace. Sono infatti degli eccezionali trattamenti di bellezza a costo molto contenuto che agiscono sulla pelle come dei veri e propri sieri, dei ‘booster’ ricchi di complessi vitaminici, grassi e principi attivi naturali. Ecco quali sono quelli che non dovrebbero mai mancare nella beauty routine:

Olio di Jojoba: un olio leggero e perfetto sia per la pelle del corpo che per il viso. Perfetto per chi ha la pelle grassa da massaggiare sempre sulla pelle umida fino a completo assorbimento.

Olio di Argan: uno degli oli vegetali più preziosi, ricchissimo di proprietà anti età è perfetto da utilizzare sulle pelli mature soprattutto sul viso.

Olio di Cocco: l’olio di Cocco è un alleato per la bellezza della pelle ma anche dei capelli. Eccezionale da massaggiare sulla pelle umida, perfetto per il corpo, soprattutto su piedi e mani, un pochino meno sulla pelle del viso.

Olio di mandorle dolci: l’olio più utilizzato dalle donne perché leggero, elasticizzante, protettivo, idratante e nutriente.

Gli oli vegetali possono sostituire la crema corpo da applicare dopo la doccia e rappresentare un eccezionale trattamento di bellezza se applicati sul viso alla sera prima del riposo. Rendono la pelle più elastica, compatta e soprattutto protetta dal freddo e dal vento.

Pelle in inverno: i burri vegetali per prendersi cura della pelle del viso e del corpo

Insieme agli oli vegetali, anche i burri vegetali sono preziosi alleati della salute e della bellezza della pelle. Applicati sulle parti più secche e sensibili, sulle labbra e sulle parti del viso e delle mani più esposte alle basse temperature sono ottimi trattamenti per la pelle in inverno.

Burro di Karité: un burro ricco e prezioso perfetto da applicare sulla pelle per proteggerla in inverno. Ottimo da utilizzare come impacco per mani e piedi da fare almeno una volta a settimana.

Burro di Cocco: questo burro molto leggero, può essere utilizzato sul viso e sulla pelle bagnata del corpo. Ricco di sostanze nutrienti e idratanti regala alla pelle bellezza, protezione e un piacevole profumo.

Burro di Cacao : il burro di Cacao è il rimedio naturale protettivo della pelle per eccellenza. Ottimo per proteggere le labbra, può essere utilizzato anche per le mani e per il viso, soprattutto da chi passa molte ore del giorno all’aperto durante l’inverno.

Pelle in inverno: gli oli essenziali per prendersi cura della pelle del viso e del corpo in inverno

Gli oli essenziali potranno essere addizionati agli oli vegetali e ai burri vegetali indicati per proteggere la pelle in inverno, li arricchiranno così di principi attivi unici e di un profumo molto piacevole.

L’olio essenziale di lavanda: perfetto da utilizzare per le pelli grasse e tendenti all’acne ma è ottimo anche per le sue proprietà rilassanti.

L’olio essenziale di arancio dolce: un essenza invernale per eccellenza e ha un’azione purificante per la pelle e calmante per la mente.

L’olio essenziale di tea tree: un olio essenziale dalle proprietà antibatteriche e antimicotiche davvero potenti, perfetto per arricchire creme e lozione per la pelle.

Dopo aver messo a punto la propria strategia di bellezza fatta di rimedi naturali perfetti per la nostra pelle, non resterà che ritagliarsi un momento di relax e benessere da dedicare a se stesse. Scopri anche come esfoliare la pelle per prepararla al freddo.