Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sempre più vicini al Grande Fratello Vip 2020: nello stesso letto, si scambiano effusioni e baci.

Tutti pazzi per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli che dopo il bacio che si sono scambiati per gioco in piscina e che vedete qui in alto, nella casa del Grande Fratello Vip 2020 sono sempre più vicini. Sguardi d’intessa, sorrisi, baci sulle spalle, carezze sulle braccia tatuate ed effusioni a luci spente mentre si trovano nello stesso letto.

Sui social, il popolo del web fa già il tifo per la coppia Gregoraci-Pretelli. Entrambi single, trascorrono sempre più tempo insieme e, la scorsa notte si sono ritrovati nello stesso letto.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: baci, carezze ed effusioni a luci spente nello stesso letto al Grande Fratello Vip 2020

Prima di andare a dormire, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si sono ritrovati insieme nella camera arancione dove, entrambi sullo stesso letto, si sono stuzzicati. L’ex moglie di Flavio Briatore è apparsa molto interessata al tatuaggio che l’ex velino di Striscia la notizia sfoggia sul braccio sinistro mentre Pierpaolo ha ricambiato le attenzioni osservando i bracciali che la Gregoraci indossa e dalle quali non si separa mai.

Successivamente, mentre tutti gli altri discutevano, ha cominciato a massaggiare la schiena della Gregoraci che non ha rifiutato. I due hanno così trascorso l’intera serata insieme compresa la fase a luci spente che è arrivata prima di dormire.

Senza luci, la Gregoraci, protagonista di un incidente hot e Pretelli si sono ritrovati nello stesso letto dove si sono scambiati battute e sguardi complici. Non sono mancate le effusioni con l’ex velino di Striscia la Notizia che è sempre più preso dalla bellezza e dall’avvenenza di Elisabetta che si è facilmente ambientata entrando immediatamente a far parte del gruppo. “Basta vai”, ha detto ad un certo punto della notte la Gregoraci a cui Pretelli ha anche lasciato un bacio sulla spalla.

Sempre più in sintonia, sempre più complici, sul web, i fans sono ormai pazzi di Elisabetta e Pierpaolo. Se lo scorso anno, i concorrenti che si lasciarono trasportare dall’amore furono Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, attualmente ancora insieme, quest’anno lo faranno la Gregoraci e Pretelli?

I fan aspettano di scoprire l’evoluzione di questo rapporto, sicuri che le telecamere del Grande Fratello Vip 2020 continueranno a monitorare tutti i movimenti.