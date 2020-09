Pelle in inverno: come esfoliarla per prepararla al freddo

Pelle in inverno, come esfoliarla in modo perfetto per prepararla al freddo. I prodotti, le tecniche e le ricette fai da te per averla liscia e vellutata.

La pelle necessita di essere esfoliata spesso, soprattutto ai cambi di stagione. In inverno inoltre ha bisogno di prodotti protettivi, corposi e nutrienti che facciano da barriera contro le basse temperature. Per assorbire al meglio tutte le proprietà dei cosmetici però la pelle deve essere priva di cellule morte. Soltanto eliminando lo strato corneo che si forma naturalmente le creme potranno penetrare in profondità e apportare i benefici alla pelle del viso e del corpo.

Scopriamo perché e come esfoliare la pelle prima dell’inverno, i prodotti esfolianti, come utilizzarli e le ricette naturali fai da te. Anche le labbra hanno bisogno di essere preparate all’inverno con tanti trattamenti tra cui l’esfoliazione.

Pelle in inverno: perché esfoliare la pelle

Come premesso, esfoliare la pelle è uno dei segreti per regalare all’epidermide trattamenti efficaci. Il ricambio cellulare infatti è continuo e settimanalmente utilizzare un prodotto esfoliante permetterà alla pelle di rinnovarsi e di assorbire tutti i nutrienti e i benefici dei trattamenti di bellezza.

Lo scrub è un’abitudine da inserire sempre nella beauty routine e che assicurerà una pelle bella, sana e luminosa sia quella del viso che quella del corpo.

Pelle in inverno: come esfoliarla alla perfezione

Per esfoliare la pelle si dovrà utilizzare uno scrub specifico per la pelle del viso e del corpo, questi prodotti sono studiati per portare via, sotto l’azione meccanica di microgranuli, tutte le cellule morte e lasciare la pelle liscia, vellutata e pronta ad assorbire i trattamenti successivi.

Si potranno inoltre utilizzare dei prodotti come spazzole per il brushing, guanti di crine e guanti esfolianti molto pratici da tenere sempre in doccia pronti all’azione.

Come utilizzare i prodotti esfolianti per la pelle



Gli scrub, i prodotti esfolianti per eccellenza e quelli più utilizzati per curare la pelle sia del viso che del corpo, debbono essere massaggiati sempre sulla pelle umida e dopo aver eseguito un massaggio circolare con i polpastrelli per circa due minuti, potrà essere risciacquato con acqua tiepida.

I prodotti esfolianti per il corpo sono di base formulati con oli vegetali, granuli di sale, zucchero o altro materiale naturale, e oli essenziali. Quelli per il viso sono sempre formulati con una parte cremosa addizionata di granuli esfolianti.

La tecnica del massaggio vale sia per gli scrub corpo che per quelli viso che solitamente presentano una formulazione meno aggressiva. Per quanto riguarda guanti di crine e spazzole, essi dovranno essere passati con delicatezza su tutto il corpo. Per il viso esistono spazzole specifiche e spugnette di silicone ottime per eseguire un’esfoliazione giornaliera.

Scrub per il viso e per il corpo: le ricette per prepararli in casa

Se amate preparare i cosmetici in casa, non perdete l’occasione di creare un ottimo scrub per il viso e uno per il corpo seguendo delle ricette semplici ed economiche ma i cui risultati non tarderanno a farsi notare. Si potranno utilizzare oli vegetali, oli essenziali, sale, zucchero, fondi di caffè. Tutti materiali di facile reperibilità.

Non vi resta che acquistare o preparare i vostri prodotti esfolianti preferiti per viso e corpo e cominciare a prendervi cura della vostra pelle per prepararla all’inverno.