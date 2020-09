Il burro di Karité è un prezioso alleato della nostra pelle. Scopriamo tutti i benefici per il corpo, i trattamenti mirati.

Il burro di Karité puro un amico della nostra pelle, una burro cremoso e avvolgente dalle molteplici proprietà e ricco di sostanze nutrienti, restitutive ed idratanti che può essere utilizzato per la bellezza e la salute della pelle del viso e del corpo su cui si possono effettuare del trattamenti mirati a rendere la pelle perfetta, compatta, nutrita ed idratata.

Nessun effetto lucido, il burro di Karité sarà in grado di cambiare la pelle del vostro corpo ogni giorno, senza ungere vestiti o restare troppo presente sull’epidermide. Scopriamo tutti i trattamenti mirati per il corpo di questo prodotto naturale che si può acquistare nelle migliori erboristerie e farmacie.

Burro di Karité puro: come utilizzarlo dopo la doccia

Il burro di Karité nella sua forma pura, si presenta di colore giallognolo e piuttosto compatto, soprattutto quando le temperature si abbassano. Prima di utilizzarlo però non si dovrà mai riscaldare, ma basterà scaldarlo tra le mani e sarà pronto per essere applicato come ottimo idratante corpo, anche dopo la doccia.

Dopo aver fatto la doccia, si potrà prelevare una piccola noce di burro di Karité e dopo averla scaldata e sciolta tra le mani, si potrà massaggiare sulla pelle ancora umida. Le particelle di acqua presenti sul corpo infatti saranno un veicolo perfetto per il burro che penetrerà nell’epidermide per idratarla e nutrirla alla perfezione.

Il burro di Karité si assorbe facilmente ma per un trattamento d’urto, si potrà applicare una generosa quantità su tutto il corpo prima del riposo notturno, al mattino la pelle sarà compatta e vellutata.

Burro di Karité puro: come utilizzarlo sulle mani

Il burro di Karité puro, è un ottimo prodotto per prendersi cura delle mani che lavorano e che necessitano di un ‘plus’ di idratazione e nutrimento. Può essere utilizzato come crema da applicare durante la giornata, massaggiandolo fino a completo assorbimento o può essere utilizzato come una vera e propria maschera, applicandolo in modo generoso e indossando poi dei guanti di cotone per alcune ore.

Il risultato sarà sorprendente e a giovare delle proprietà di questo burro, saranno anche le unghie, cuticole comprese.

Burro di Karité puro: come utilizzarlo sui piedi

I piedi richiedono sempre molte cure, una pedicure accurata e settimanale e dei prodotti cosmetici che trattino la pelle con una potente azione idratante e nutriente. Il burro di Karité puro è un eccellente trattamento per i piedi che potranno essere massaggiati ogni giorno dopo la doccia ma che, come le mani, potranno essere protagonisti di un trattamento mirato, soprattutto se presentano talloni secchi e ragadi.

Si potrà massaggiare sui piedi una generosa quantità di burro di Karité puro ed indossare poi dei calzini di cotone per tutta la notte. Al risveglio i piedi saranno vellutati e morbidi.

Burro di Karité : i video tutorials su come utilizzarlo

Il burro di Karitè può essere utilizzato per trattare gomiti, ginocchia e altre parti del corpo soggette a disidratazione. Sarà un prodotto alleato della bellezza da tenere sempre in casa e perfetto per prendersi cura della pelle in inverno.