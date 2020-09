Gravissimo lutto per un ex corteggiatore di Uomini e Donne: l’addio straziante su Instagram commuove tutti i fans del programma di Maria De Filippi.

Gravissimo lutto per un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Daniele Schiavon, ex scelta della tronista Giulia Quattrociocche, su Instagram, con una serie di foto e un lungo post, ha detto addio all’amatissima nonna a cui era estremamente legato. E’ un addio toccante quello di Schiavon che, durante la sua avventura come corteggiatore, era riuscito a conquistare l’affetto del pubblico con la sua schiettezza.

“Bello cello de nonna…Ecco come me chiamavi adesso non l’ho sentirò più, non doveva andare a finire, non te lo meritavi…”: con queste parole e una foto in cui sorride accanto alla nonna, Daniele Schiavon ha iniziato il suo lungo messaggio d’addio ad una delle donne più importanti della sua vita.



Uomini e Donne, lutto per l’ex corteggiatore Daniele Schiavon: il toccante messaggio d’addio alla nonna

Daniele Schiavon si è fatto conoscere dal pubblico di Uomini e Donne corteggiando la tronista Giulia Quattrociocche che l’ha scelto alla fine del suo percorso. La loro storia è durata qualche mese e, nonostante l’addio alla trasmissione e la fine della storia con Giulia, Daniele continua ad essere molto seguito sui social dove, qualche ora fa, ha deciso di condividere una parte importante della sua vita annunciando la morte dell’adorata nonna a cui era molto legato.

“La cosa che non mi capacito è che sei stata li da sola senza nessuno che ti accarezzava e ti coccolava, hai superato tutto anzi avevamo superato tutto ma questa sfida non c’è l’hanno fatta fare insieme seno la vincevamo come al solito…Chi ti conosceva sapevano che eri il BENE in persona, si dice che si va in paradiso se si muore di sabato lo sapevi Nonní? Pensa anche nonno se n’è andato di sabato non sono coincidenze?!Ti parlo ma no perché sono il tuo nipote ma perché sei bella vera”, scrive Daniele che poi si lascia andare ai ricordi che resteranno per sempre impressi nel suo cuore e nella sua testa.

“Nonní ho due rimpianti che mi porterò per sempre, il primo è che non vedrai mai il mio matrimonio…il secondo è che non giocherai con i miei figli, non li coccolerai come hai fatto per me per 25 anni!”, scrive ancora Daniele non nascondendo il suo grande dolore.