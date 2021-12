Test: Chi è il tuo pupazzo delle feste preferito?

Dimmi quale pupazzo preferisci e ti dirò chi sei. Ogni nostra scelta rivela tratti importanti della nostra personalità.

A natale le nostre case si riempiono di luci e colori e una infinità di addobbi, tra cui statuine e pupazzetti che simboleggiano questa festività. Due noti personaggi natalizi sono la renna e il pupazzo di neve. Tu quale preferisci?

Le nostre scelte non sono casuali ma sono il frutto del nostro inconscio. Anche le nostre preferenze a Natale possono rivelare molte cose di noi.

Vi ricordiamo che lo scopo di questo test è solo quello di intrattenervi e non fornisce una diagnosi clinica.

Osservate l’immagine del test di oggi e pensate a quante renne e pupazzi di neve avete tra i vostri addobbi. Chi preferisci tra i due?

Test: preferisci la renna o il pupazzo di neve a Natale?

Se hai scelto la renna:

Se hai scelto la renna significa che sei molto legata al Natale. La renna è indispensabile per far volare la slitta di Santa Claus ed è uno dei maggiori simboli di questo periodo di festività. La renna traina la slitta, chi la predilige è sicuramente una persona responsabile, sa cosa vuole nella sua vita e sa in che direzione andare. Il tuo Natale è tradizionale, con tanti decori, candele e regali sotto l’albero. Attendi con impazienza che Babbo Natale scenda dal camino e assaggi il latte ed i biscotti che hai lasciato per lui accanto all’albero.

Se hai scelto il pupazzo di neve:

Se hai scelto il pupazzo di neve sei una persona molto dolce, legata alla famiglia e con un cuore molto tenero. Il pupazzo di neve non rappresenta il Natale, piuttosto l’inverno ed il freddo, ma nel tempo la sua immagine è stata affiancata alla festa più freddolosa dell’anno. Chi sceglie il pupazzo di neve ama il Natale ma è meno tradizionalista. Questa scelta indica che sei una persona che ama divertirsi e godere dei piaceri della vita, il sorriso ti accompagna sempre, hai una visione ottimistica della vita e ami le sfide e le opportunità.