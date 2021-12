Il regalo giusto per Natale? Dipende tutto dal segno zodiacale

Gli astri ti rivelano cosa regalare a Natale ad ogni segno zodiacale. I regali giusti dipendono dalla personalità di chi li riceve.

Stai pensando a quale potrebbe essere il regalo perfetto da fare ai tuoi cari a Natale? Gli astrologi ti consigliano di basare la scelta sul loro segno zodiacale. Ogni segno ha una personalità specifica dalla quale dipendono le sue preferenze.

Natale si avvicina e con lui lo stesso dilemma di ogni anno: cosa regalo a Natale? Se sei indecisa su quale regalo fare a chi prova a prendere l’ispirazione dagli astri. In questo articolo ti suggeriamo tantissime idee regalo pensate in base a ciascun segno astrologico.

LEGGI ANCHE —-> Natale 2021: Cosa regalare alle tue amiche in base al loro segno zodiacale

A Natale fai regali mirati in base al segno zodiacale

1. Ariete:

Per un nativo del segno dell’Ariete il regalo ideale è un dono pensato per l’azione. Essendo un segno iperattivo e frenetico, un buono da spendere in palestra o per fare sport estremi sarebbe un regalo molto gradito.

2. Toro:

Il Toro è un segno che ama la tranquillità, il confort e l’eleganza. Con questo segno coglierai nel centro se gli regalerai una bottiglia di vino pregiato, grappa datata o cioccolatini prelibati. Le sue papille gustative hanno sempre voglia di essere stuzzicate.

3. Gemelli:

Per questo segno solare e cerebrale ci vuole un regalo che stuzzichi l’ingegno ma che sia contemporaneamente molto divertente. Un puzzle o un gioco rompicapo potrebbe fare al caso suo.

4. Cancro:

Il nativo del Cancro è un grande sentimentale. Se vuoi fargli regalo gradito toccagli le corde del cuore. Per lui un regalo personalizzato è la scelta migliore, un album dei ricordi o una pallina di Natale con dentro la vostra foto.

5. Leone:

Il Leone è un segno eccentrico e stravagante. Ama tutto ciò che emana luce, che brilla e che attira l’attenzione. Il regalo perfetto per questo segno è un gioiello o un profumo noto, l’importante è che sia pregiato.

6. Vergine:

Il segno della Vergine è perfettino e preciso. Il regalo perfetto per lui è qualcosa di utile, o meglio qualcosa che gli serve. Cerca di tenere sott’occhio le sue esigenze nel periodo pre-natalizio. Se vuoi andare sul sicuro punta sul fai-da-te.

7. Bilancia:

La bilancia ama l’eleganza ed il benessere. Un regalo perfetto per lui potrebbe essere un soggiorno pagato alla Spa, con tanto di sessione di massaggi.

8. Scorpione:

Lo Scorpione è un segno passionale. Se vuoi stupirlo devi andare fuori dall’ordinario e fargli un regalo particolare ne semplice ne comune. Per lui ci vuole qualcosa di straordinario come un buono per un lancio dal paracadute.

9. Sagittario:

Chi conosce un sagittario sa che è il segno meno materialista di tutti. Se vuoi farlo davvero felice regalagli un viaggio o un biglietto per il concerto di un artista che ama in modo particolare.

10. Capricorno:

Al segno più metodico e laborioso dello zodiaco si addice un regalo tradizionale, semplice ma fatto col cuore. Per lui ci vuole un regalo utile, un evergreen, ad esempio strofinacci per la cucina, gioco in scatola o una favolosa biscottiera.

11. Acquario:

L’acquario è un anticonformista progressista, se vuoi impressionarlo dovresti optare per un regalo all’avanguardia, originale e moderno. Regalagli l’ultimo ritrovato in modo che si senta perfettamente al passo coi tempi.

12. Pesci:

Il segno del Pesci è sensibile e fantastica molto. Se vuoi colpirlo nel segno devi fargli un regalo che tocchi la sua sensibilità. Qualunque cosa stimoli uno dei suoi 5 sensi sarà perfetto, ad esempio un olio da massaggio, candele profumate, un biglietto per concerto.