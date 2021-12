Whatsapp, nuove funzioni per inviare messaggi effimeri

By

Whatsapp sempre più aggiornamenti, arrivano perfezionamenti per i messaggi effimeri. Ecco cosa sono e come funzionano.

Whatsapp ha da qualche tempo iniziato delle operazioni di miglioria della sua applicazione. Lo scopo è quello di rimanere competitivo sul mercato ed essere sempre più smart e semplice da usare.

Questa volta, la nota applicazione di messaggistica istantanea ha affinato la funzione messaggi effimeri, quelli che scompaiono dopo un certo periodo di tempo, come avviene anche su Snapchat e Telegram. In modo tale da adattarsi ai trend dei suoi competitor.

Whatsapp, ecco cosa cambia per i messaggi effimeri

I messaggi effimeri di Whatsapp hanno come caratteristica quella che durano fino a 7 giorni, ossia si conservano in chat sette giorni dall’invio e poi si eliminano da soli. Adesso però, con le nuove migliorie, oltre ai 7 giorni già previsti, ora si possono far scomparire tutte le nuove chat, per impostazione predefinita, dopo 24 ore o 90 giorni.

Sicuramente una grossa novità per il servizio di messaggistica veloce.

“Non tutti i messaggi devono rimanere per sempre”, scrive Mark Zuckerberg sul suo profilo Facebook. Tuttavia, la nuova funzione di Whatsapp al momento non è valida per le chat di gruppo.

Agli utenti che decidono di attivare i messaggi effimeri come impostazione predefinita, verrà mostrato un avviso all’interno delle nuove chat per informare gli interlocutori della scelta. E se si cambia idea, si può disattivare l’impostazione.

Per attivare i messaggi effimeri come impostazione predefinita su tutte le nuove future chat individuali bisogna selezionare Impostazioni WhatsApp > tocca Account > Privacy > Timer predefinito messaggi e selezionare la durata stabilita. Molto semplice!

La possibilità di modificare l’impostazione predefinita anche dopo 24 ore o 90 giorni permette allo stesso tempo di non intasare l’app con messaggi, rendere più veloce l’uso dell’applicazione e aiutare a rendere le conversazioni migliori. Si attendono sviluppi anche per i gruppi, sicuramente non tarderanno ad arrivare aggiornamenti.

Questo aggiornamento fa parte di quegli aggiornamenti di cui vi avevamo parlato, in arrivo per il 2022 dal supporto per i tablet alle Community: la piattaforma diventa sempre più completa e complessa.