Patrizia Pellegrino, confessione struggente in diretta: dolore sempre vivo

Patrizia Pellegrino, dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 2021, si racconta condividendo con il pubblico un dolore sempre vivo.

Patrizia Pellegrino non è riuscita a raccontarsi nella casa del Grande Fratello Vip 2021 come avrebbe voluto. Entrata poche settimane fa, ha perso la sfida al televoto con le sorelle Jessica e Lulù Selassiè. Eliminata dal reality, l’attrice si è raccontata in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo nel corso della puntata trasmessa l’11 dicembre.

La vita di Patrizia Pellegrino non è stata facile. L’attrice ha dovuto affrontare tante provi e grandi dolori come la morte del primo figlio, Riccardo, venuto a mancare pochi giorni dopo la sua nascita. Ai microfoni di Silvia Toffanin, l’attrice si è raccontata a cuore aperto.

Patrizia Pellegrino e il segnale ricevuto dopo la morte del figlio Riccardo

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Patrizia Pellegrino ha avuto poco tempo per raccontarsi anche se Alfonso Signorini le ha dato la possibilità di condividere la propria vita durante la sua ultima puntata. Nel salotto di Verissimo, così, ha aperto totalmente il suo cuore.

“Uno dei polmoni non era pronto. È stato portato dalla clinica dove ho partorito, in ospedale. E lì questo polmone dopo sei, sette giorni, è scoppiato. E questo bambino, Riccardo, che è il mio angioletto più grande del cielo, non ce l’ha fatta. Ma è successa una cosa che non ho mai raccontato prima”, ha raccontato l’attrice.

“Una mia amica mi aveva mandato per il mio Riccardo, un bonsai piccolino. Lo avevo posato davanti al mio letto, quando mi è stato detto che non c’era più Riccardo e io ho cominciato a piangere, ho riguardato il bonsai e c’era un fiore bianco enorme. Mi spieghi come è possibile che nasca un fiore su un bonsai, dove non c’erano gemme, fino a qualche ora prima? Credo che sia una cosa totalmente miracolosa”, ha concluso.