E’ stata concorrente della prima edizione del Grande Fratello: ecco com’è diventata

Al Grande Fratello aveva fatto il suo debutto nella primissima edizione, ma ora ha completamente cambiato vita. Ecco che cosa fa ora.

Il Grande Fratello è stato il primo reality show arrivato in Italia e il suo successo dura oltre venti anni. Tant’è che ancora oggi va in onda, anche se in un format leggermente diverso rispetto a quello iniziale. In quanto in un primo momento nella casa più spiata d’Italia venivano scelti soltanto personaggi che non avevano mai avuto a che fare con il mondo dello spettacolo, mentre oggi il programma è dedicato esclusivamente a persone presenti nello showbiz.

I primi concorrenti a far parte del programma, in maniera inevitabile, hanno fatto la storia della tv e del programma stesso e per questo motivo il pubblico si è affezionato a loro ed è curioso di sapere che fine hanno fatto dopo tutti questi anni. Alcuni fanno ancora parte della tv, mentre altri hanno intrapreso strade completamente differenti. Ad esempio vi ricordate di Francesca Piri?

Che fine ha fatto Francesca Piri del Grande Fratello: la sua nuova vita

Francesca Piri è nota al pubblico del piccolo schermo per essere una delle concorrenti storiche del GF, la primissima edizione che ha visto al timone del programma Daria Bignardi, che ha condotto le prime due stagioni per cedere lo scettro a Barbara d’Urso per poi passare il tutto alla Marcuzzi.

Francesca, tra l’altro, non è stata soltanto una delle prime concorrenti ad entrare nella casa più spiata d’Italia, ma anche la prima eliminata della storia della trasmissione, segnando un vero e proprio record. Da quel momento, però, sono trascorsi diversi anni e lei ha radicalmente cambiato la sua vita.

In un primo momento, infatti, dopo la fine del reality show di canale 5, Francesca Piri del GF aveva preso parte a diverse programmi tv, diventando ospite fissa a Buona Domenica. Dopo un po’, però, ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo e di tornare alla sua vita di sempre. Tant’è che ora svolge una professione che nulla ha a che fare con quello che è stato il suo percorso all’interno del reality show di successo di canale 5.

Oggi infatti, Francesca si occupa di trascrizioni di udienze penali. Qualcosa di completamente differente rispetto alle ospitate in tv o essere uno degli abitati della casa del GF. Segno che nonostante il successo iniziale, ha preferito mantenere dritta la sua strada e gli obiettivi, senza intraprendere un percorso all’interno del mondo dello spettacolo. Anche se non disdegna qualche ospitata in tv, di tanto in tanto, dove ricorda i momenti passati quando era una delle concorrenti di Daria Bignardi, ancora ignara del successo che avrebbe avuto quello che all’epoca era un esperimento televisivo.

Francesca Piri dopo il Grande Fratello ha detto addio al mondo dello spettacolo, scegliendo di proseguire con la vita di sempre.