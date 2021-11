Incidente per Valeria Marini al Grande Fratello Vip: come sta

Inizia con un incidente l’avventura di Valeria Marini al Grande Fratello Vip 2021: resta vittima di uno scherzo e finisce così!

Valeria Marini è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per la terza volta. Dopo essere stata una concorrente della prima edizione vinta da Alessia Macari e della quarta edizione, quella a cui ha partecipato Adriana Volpe e che è stata vinta da Paola Di Benedetto, la Marini ha varcato anche la porta rossa della sesta edizione del reality show.

Nel corso della 23esima puntata del Grande Fratello Vip 2021, Valeria Marini è diventata una concorrente ufficiale insieme a Giacomo Urtis. Il chirurgo plastico dei vip e la showgirl giocheranno come un unico concorrente. Con loro è entrato anche Biagio D’Anelli. I nuovi inquilini hanno subito ravvivato l’atmosfera con degli scherzi insieme a Soleil Sorge di cui è stata vittima proprio la Marini.

Incidente Valeria Marini: ecco cos’è successo al Grande Fratello Vip 2021

Valeria Marini, dopo aver visto la casa, si è subito ambientata e, insieme ad altre donne della casa, si è soffermata nella zona beauty utilizzando il phon. Quando, però, ha cominciato ad utilizzarlo, dal phon, è fuoriuscita delle farina che è finita nell’occhio della Marini. Valeria, come ha spiegato subito dopo l’ingresso nella casa, è stata operata all’occhio ed è proprio in quell’occhio che è finita la farina.

Valeria Marini ha reagito senza perdere la calma chiedendo a Manila Nazzaro il nome del responsabile dello scherzo. L’ex Miss Italia ha così fatto il nome di Soleil Sorge. Fortunatamente, non è successo nulla di grave all’occhio di cui la Marini ha parlato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi:

“Ho sempre avuto una vista perfetta, dieci decimi. Ma quando a marzo ho fatto le analisi per partecipare a Superviventes (versione spagnola de L’Isola dei Famosi, ndr), lì il medico ha rilevato che avevo un problema all’occhio. Non me lo ha detto subito perché secondo lui non mi avrebbe impedito di arrivare alla fine del reality. Invece poi quando sono uscita a giugno mi ha mostrato le analisi e mi ha raccomandato di farmi vedere dal mio oculista in Italia”.