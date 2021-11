Non lo “fai” da un po’? Ecco le posizioni per ricominciare alla grande!

Come ricominciare una vita sessuale che, da qualche tempo, è ferma? Non preoccuparti: abbiamo qualche posizione da consigliarti!

Non staremo di certo qui a dirti che capita veramente a tutti di dover “ricominciare“, una volta ogni tanto, con l’intimità fisica.

Capita non solo alle coppie di lunga data, che magari per qualche periodo si scordano completamente dei rapporti, ma anche a chi si è lasciato e non ha trovato un partner che gli piacesse per lungo tempo!

Inutile vergognarsi o pensare di essere strani o sbagliati: a tutti capita, a tutti è capitato e dobbiamo, quindi, trovare una soluzione!

Oggi abbiamo pensato di farlo con una lista di posizioni decisamente interessanti: ti va di leggerle insieme a noi?

Come ricominciare la vita sessuale: i consigli sulle posizioni per chi non lo “fa” da un poco

Da quanto tempo è che non fai l’amore? No, non rispondere o, quantomeno, non rispondere a noi. Non ci interessa!

Quello che ci interessa sapere è se hai qualche ansia o qualche problema legato al ritornare a fare l’amore dopo tanto tempo.

Se la risposta è si, non preoccuparti: è totalmente normale.

I motivi per i quali ti trovi a dover “ricominciare” la tua vita intima possono essere tantissimi e tutti decisamente validi.

Ora, però, abbiamo bisogno di pensare praticamente: come si ricomincia la vita sessuale abbandonata qualche tempo fa?

Ma che domande, si riparte dalle posizioni!

Abbiamo sottomano alcune posizioni sensuali ma che non richiedono un grande sforzo fisico: sembrano proprio quelle che cercavi, vero?

Ovviamente sono pensate per massimizzare il piacere e minimizzare la vergogna o l’imbarazzo che potresti provare (o pensare di provare; c’è una differenza).

Pronti a scoprire quali sono queste posizioni?

la sedia : ehi, soprattutto se è un poco che non ti dai da fare, qualsiasi aiuto è ben accetto non trovi?

Usare una sedia può essere un ottimo modo per ritrovare la passione senza dover per forza fare una sessione di squat (ai quali non ti sei ancora riabituata).

Il tuo partner è seduto sulla sedia e tu sopra di lui: le tue cosce “ riposano ” (si fa per dire, dopotutto siete al lavoro!) su quelle di lui ed hai i piedi ben poggiati al suolo .

Per una resa migliore, appoggia le mani sullo schienale e poi lasciati andare al divertimento!

: ehi, soprattutto se è un poco che non ti dai da fare, qualsiasi aiuto è ben accetto non trovi? Usare una sedia può essere un per la senza dover per forza fare una sessione di squat (ai quali non ti sei ancora riabituata). Il tuo partner è seduto sulla sedia e tu sopra di lui: le tue “ ” (si fa per dire, dopotutto siete al lavoro!) su quelle di lui ed hai i al . Per una resa migliore, le e poi lasciati andare al divertimento! la forbice con calma: questa volta la persona sdraiata o seduta sei tu. Lasciati andare all’indietro con la schiena ed alza le gambe ad angolo retto. Il partner può posare le tue gambe sul suo petto e decidere dove posizionarle al meglio: vuole le caviglia sopra le spalle? Intorno al suo collo?

Cercate con calma la posizione più comoda per entrambi e poi datevi da fare: ad ogni movimento od apertura delle tue gambe corrisponde una variazione della penetrazione e del suo angolo e quindi anche del piacere!

Sarete stupiti da quanto poco cambiamento possa provocare, invece, tanto piacere: in più tu sei sdraiata e comoda e non c’è tanto “lavoro” da fare.

Posizione perfetta per ricominciare, no?

