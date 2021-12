Makeup di Natale impeccabile? L’errore che dovresti evitare!

Le festività natalizie sono vicine e i momenti di gioia vissuti in famiglia le renderanno senza dubbio uniche. Avere un aspetto piacevole sarà importante per se stesse. Outfit e accessori giusti saranno il giusto preludio ad un trucco luminoso. Se quello che volete è però un makeup di Natale impeccabile, ecco l’errore che dovreste evitare!

Il Natale è una festa ricca di magia, la cui atmosfera sembra fermare il tempo e come la neve che cade silenziosa sembra mettere un freno a tutti i sentimenti negativi chiamando le famiglie a riunirsi per gustare assieme piatti succulenti e scambiarsi doni sotto le luci dell’albero di Natale.

In queste occasioni si sa, si cerca di essere sempre perfette, scegliendo un look elegante e festoso, l’acconciatura perfetta e anche un trucco che esalti la bellezza di ogni donna. Proprio al trucco si chiederà di essere perfetto per molte ore, e se vorrete un makeup di Natale impeccabile, ecco l’errore che nessuna donna invitata ad un pranzo o ad una cena di Natale dovrebbe commettere!

Volete un makeup di Natale impeccabile? Attenzione a non commettere questo errore!

Avete realizzato il makeup studiato per settimane attraverso i video tutorial delle guru del trucco, vi siete imbellettate come le dive anni ’50 e adesso sperate che il makeup di Natale duri impeccabile per ore?

Nonostante l’utilizzo di prodotti a lunga durata e tutti i consigli per un makeup perfetto che vi abbiamo dato, c’è un errore che non dovreste mai commettere, non solo a Natale ma in qualsiasi occasione ed evento importante della vostra vita, non portare con voi un kit di sopravvivenza trucco, un beauty con tutto il necessario per ritoccare il trucco ed essere bellissime anche nelle foto scattate a mezzanotte, durante lo scambio dei regali e due porzioni di lasagne al pesto!

Beauty di sopravvivenza per un makeup di Natale impeccabile: ecco cosa dovrebbe contenere!

Se siete invitate a casa di parenti ed amici in occasione delle feste natalizie, non potrete non curare ogni minimo dettaglio e soprattutto portare con voi un piccolo kit di sopravvivenza sia per il vostro benessere che per il vostro makeup!

Per quanto riguarda il benessere, portare con se qualche bustina di camomilla o qualche digestivo, vi permetterà di superare il malessere dovuto a qualche assaggio di troppo, soprattutto se siete persone sempre attente alla dieta, potrebbe succedervi di sentirvi appesantite.

Per quanto riguarda il makeup ecco cosa dovrebbe contenere il beauty del ritocco:

Cotton fioc per ritoccare delle sbavature

I cotton fioc saranno utilissimi per eliminare delle sbavature di matita occhi e eyeliner che potranno poi essere ritoccate.

->>LEGGI ANCHE: Makeup sopracciglia dall’effetto naturale: il ‘must have’ di Natale

La matita occhi

Che sia nera o marrone la matita occhi sarà un ‘must’ da portare nel beauty di sopravvivenza. Servirà ai piccoli ritocchi e per regalare magnetismo allo sguardo fino anche alle ore piccole.

Una mini confezione di salviette struccanti

Le salviette struccanti saranno molto utili per eliminare le sbavature più tenaci sia nel trucco occhi che in quello labbra, soprattutto se si è utilizzato un rossetto long lasting.

Una cipria compatta

La cipria compatta permetterà di opacizzare la base trucco in modo pratico e veloce. Un cosmetico da portare sempre con se, non solo a Natale.

La matita per le sopracciglia

Se truccate le sopracciglia, con molta probabilità dopo qualche ora il trucco non sarà più perfetto. Sarà necessario ritoccare l’arco sopraccigliare con la matita utilizzata.

Il blush

Il blush è quel cosmetico in grado di regalare freschezza all’incarnato in un solo gesto. Applicarlo a tarda serata vi farà apparire riposate e luminose.

Un gloss colorato

Se mangiando il rossetto non è più presentabile e non ve la sentite di riapplicarlo, un gloss colorato lo sostituirà in modo veloce e impeccabile.

->>LEGGI ANCHE: Smokey eye grigio e argento: il makeup natalizio per uno sguardo magnetico

Il rossetto indossato

Se siete della squadra ‘rossetto ad ogni costo’ portare con voi il rossetto indossato sarà d’obbligo, in questo modo potrete riapplicarlo tra una portata e l’altra.