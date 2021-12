Smokey eye grigio e argento: il makeup natalizio per uno sguardo magnetico

By

Il trucco occhi natalizio è davvero un punto di forza del look delle feste per questo uno smokey eye grigio e argento sarà perfetto da sfoggiare in occasione del Natale e anche del Capodanno, a chi sta bene? Praticamente a tutte!

Gli occhi sono lo specchio dell’anima e in occasione delle festività natalizie sarà bellissimo sfoggiare un makeup occhi magnetico come uno smokey eye grigio e argento.

Scopriamo come realizzare questo makeup, a chi sta bene e come abbinarlo con il resto del trucco.

Smokey Eye: la tecnica base per realizzare un trucco occhi così importante

Lo smokey eye è un trucco occhi che prevede la sfumatura graduale di un ombretto scuro che potrà essere nero, grigio, viola, verde e marrone, in generale tutte le tonalità scure ed intense che si lasceranno sfumare con ombretti chiari risalendo verso l’arco sopraccigliare e verso l’angolo esterno dell’occhio.

Questo tipo di makeup enfatizzerà e renderà magnetico qualsiasi occhio e come abbiamo visto in un altro approfondimento potrà essere realizzato anche su occhi piccoli, con qualche accortezza.

Il gioco di sfumature di ombretto potrà essere reso ancor più deciso con la realizzazione di una bordatura dell’occhio con una matita nera o con un eyeliner. Il prodotto ‘must have’ nello smokey eye sarà il mascara, che lo completerà in modo perfetto.

->>LEGGI ANCHE: Strobing eye makeup: il favoloso trucco occhi per le feste!

Smokey eye grigio e argento: a chi sta bene e con che rossetto abbinarlo

Lo smokey eye che vi proponiamo per le festività natalizie è senza dubbio più soft rispetto al classico smokey nero opaco. Enfatizzerà il fascino naturale di ogni donna, sia mora che bionda, che abbia gli occhi chiari o scuri. Giocare sulla luminosità lo renderà festoso ma gli regalerà anche quell’aspetto festoso perfetto per i momenti magici che solo in Natale sa donare alla nostra vita.

Questo tipo di makeup così importante sarà perfetto sfoggiato con labbra nude, sia opache che satinate o anche con un semplice gloss brillante. Per chi non vuol rinunciare a labbra colorate, via libera ai rossi brillanti ma anche ai rosa nelle tonalità fragola e ciclamino.

->>LEGGI ANCHE: Makeup sopracciglia dall’effetto naturale: il ‘must have’ di Natale

Come realizzare lo smokey eye grigio e argento: il video tutorial

Seguendo il video tutorial potrete realizzare questo meraviglioso smokey eye grigio e argento in modo semplice. Le ciglia finte potranno completare il look in modo ricercato, ma un bel mascara applicato con maestria potrà sostituirle egregiamente.