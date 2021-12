Maria De Filippi compie 60 anni: il regalo speciale di Maurizio Costanzo

Maria De Filippi spegnerà 60 candeline il 5 dicembre: Maurizio Costanzo svela come festeggeranno un compleanno così speciale.

Il 5 dicembre sarà un giorno importante e speciale per Maria De Filippi. La conduttrice, regina di canale 5 e campionessa di ascolti con tutti i programmi che conduce da anni, spegnerà 60 candeline. Sarà un compleanno speciale per Queen Mary che riceverà amore e affetto non solo dalla propria famiglia, ma anche dagli amici e dai collaboratori.

Professionale, preparata e con idee sempre vincenti, la De Filippi ha rivoluzionato il modo di fare televisione con programmi che sono entrati nella storia del piccolo schermo come Amici e Uomini e Donne. Tra i programmi più amati dal pubblico condotti e ideati dalla De Filippi c’è anche C’è posta per te che tornerà in onda su canale 5 a gennaio. Il 5 dicembre, dunque, la conduttrice sarà inondata d’amore, ma sicuramente, gli auguri più importanti saranno quelli che riceverà dal marito Maurizio Costanzo e dal figlio Gabriele.

Compleanno Maria De Filippi, Maurizio Costanzo: “Ecco come festeggeremo”

Grande festa con amici e parenti, dunque, per i 60 anni di Maria De Filippi? La conduttrice è discreta e riservata. Raramente parla della propria vita privata e, probabilmente, anche il suo compleanno sarà festeggiato con le persone più importanti della sua vita. A svelare tutto, però, è Maurizio Costanzo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>“Non ho potuto salutarlo”: il terribile dramma di Patrizia Pellegrino

“Ci sarà una cena con quattro o cinque persone a tavola. La verità è che noi puntiamo sempre sull’intimità. E’ la cosa che ci piace di più”, ha raccontato Maurizio Costanzo al settimanale Oggi.



POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Vanessa Incontrada ieri e oggi: sempre meravigliosa

Niente grandi feste, dunque, per la conduttrice che preferisce festeggiare in modo semplice. “Io e Maria siamo sposati da 27 anni, e la risposerei anche domani. Perché? In lei ho trovato comprensione e tra di noi c’è amicizia. Sbaglia chi sottovaluta questo sentimento: in una coppia è essenziale: senza amicizia non ci può essere solidarietà. Ho avuto altre tre mogli, ci ho messo un po’ a trovare la persona giusta”, ha spiegato il giornalista.