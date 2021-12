Vanessa Incontrada ieri e oggi: sempre meravigliosa

Vanessa Incontrada è una dei volti più amati del piccolo schermo degli italiani, ma ricordi com’era quando provava a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo? Ecco com’è cambiata durante il corso di questi anni in tv e al cinema.

Vanessa Incontrada è uno dei pochi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che riesce a mettere d’accordo sia il pubblico femminile che maschile del piccolo schermo degli italiani. Questo perché oltre alla sua innata bellezza, la conduttrice ha dalla sua un enorme dose di talento e naturalezza, che le hanno permesso di fare breccia nel cuore del pubblico e non solo.

Vanessa, durante il corso di questi anni, non ha mai avuto paura di esporsi e quando è stata attaccata per aver messo su qualche chilo dopo il parto, ha non solo ammesso di averci sofferto ma anche lottato affinché altre donne non provino la sofferenza e il dolore che ha provato lei durante quel periodo. In cui c’era chi si divertiva a farla sentire inadatta soltanto perché non indossava una taglia 38.

Tutte queste ragioni hanno permesso alla conduttrice di entrare nel cuore del suo pubblico, ma vi ricordate com’era Vanessa Incontrada da giovane quando provava a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo?

Com’era Vanessa Incontrada da giovane: la conduttrice prima del successo in tv

Vanessa Incontrada, prima di affermarsi come uno dei volti più amati del piccolo schermo, conducendo programmi di successo come Zelig, che è recentemente tornato in onda, sempre con Claudio Bisio e lei alla conduzione, e Striscia La Notizia, ha esordito nel mondo del cinema e della moda.

Due mondi, se vogliamo, completamente opposti, che le hanno però permesso di potersi costruire una solida base su cui poggiare la sua carriera. In quanto lì ha studiato ed appreso tutto quello che c’era da sapere sul suo lavoro.

La conduttrice, durante il corso di questi anni, non sembra essere cambiata di un solo giorno e il tempo sembrerebbe essersi fermato per sempre su di lei. Vanessa Incontrada da piccola appare esattamente com’è oggi: bella e solare.

La conduttrice ha sempre avuto questi capelli castani e voluminosi e il sorriso che buca lo schermo, in grado di diffondere una certa serenità e gioia soltanto a guardarla. Doti, queste della conduttrice di Zelig, che durante il corso degli anni sono rimaste immutate e che le hanno permesso di distinguersi dalle tante sue colleghe sul campo.

Vanessa Incontrada oggi è una delle donne più belle e preparate del mondo dello spettacolo e chissà se da piccola si sarebbe mai immaginata di poter raggiungere tale obiettivo durante il corso della sua carriera.