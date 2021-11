Vanessa Incontrada, dalla polemica sui kg all’incidente: 5 curiosità che non conosci

Vanessa Incontrada è una delle conduttrici più amate ed è recentemente tornata sul piccolo schermo degli italiani con Zelig, ma credi davvero di sapere tutto su di lei? Ecco 5 cose che probabilmente non sai sul suo conto.

Vanessa Incontrada è senza dubbio uno dei personaggi più amati del piccolo schermo degli italiani. Tant’è che ogni progetto che la vede coinvolta si rivela essere un vero e proprio successo.

Questa stagione televisiva per lei si è rivelata essere davvero molto ricca. In quanto è partita, in coppia con Alessandro Siani, per la prima parte della conduzione di Striscia La Notizia per poi tornare con Claudio Bisio per la reunion di Zelig, il programma comico di canale 5 che ha scritto la storia dell’azienda.

La conduttrice spagnola è da sempre molto esposta sui media e per questo motivo il pubblico del piccolo schermo è convinto di conoscere tutto sul suo conto, ma è realmente così? Abbiamo deciso di svelarti 5 curiosità su Vanessa Incontrada che probabilmente non conosci.

5 cose che probabilmente non conosci su Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada è un’amante dei tatuaggi e per questo ha scelto di decorare il suo corpo con alcuni simboli. Tra questo spicca quello che raffigura una donna con un bambino. Ovviamente l’opera richiama lei e suo figlio. Prima aveva anche un sole, ma che con il passare del tempo ha deciso di cancellare in quanto non la convinceva in pieno.

La conduttrice di Zelig, purtroppo, nel 2016 è stata coinvolta in un incidente. Un uomo ha fatto sbandare con la sua automobile numerose vetture tra cui quella della Incontrada. Fortunatamente però non ha riportato alcun danno.

Non è di certo un mistero che la bella conduttrice spagnola è stata vittima di body shaming. Dopo aver messo alla luce suo figlio, ha perso il fisico di una volta e questo è stato motivo di attacco da parte degli utenti della rete. In un primo momento non ha mai nascosto di aver sofferto molto per questo, ma ora è riuscita a combattere tutti a testa alta posando anche per una copertina senza niente addosso, fiera delle sue forme. Un vero esempio per tutte le donne.

Sapevi, tra l’altro, che Vanessa Incontrada non vede benissimo? La bella conduttrice spagnola soffre di miopia e per questo spesso si ritrova ad indossare gli occhiali. L’ultima curiosità sul suo conto, riguarda la sua sfera lavorativa. Oltre a lavorare sul piccolo schermo degli italiani, ha un’altra attività.

Vanessa ha una linea di abbigliamento chiamata Besitos. Purtroppo però non sembra essere disponibile in Italia, ma soltanto in Spagna.