Sai tagliare pandoro e panettone? Ecco i trucchi che fanno la differenza

Scopri come effettuare il taglio di pandoro e panettone nel modo corretto. I trucchi per delle fette perfette.

Il periodo delle feste si avvicina sempre di più e le vetrine dei negozi, così come gli scaffali dei supermercati sono ormai piene dei dolci tipici di questo periodo. Un vero tripudio di bontà che, come sempre accade in questo periodo dell’anno, raggiunge il suo apice con pandori e panettoni tutti da gustare.

Eppure, sebbene la ricerca degli stessi sia sempre molto accurata, capita spesso di vanificare la qualità del prodotto a causa di un taglio sbagliato. Un errore all’apparenza banale ma che può distruggere la fetta del dolce tanto desiderato, rendendola meno presentabile, poco allettante e di conseguenza meno piacevole da gustare.

Come fare, quindi, ad evitare questo errore? Per fortuna ci sono alcuni semplici trucchi che possono tornarci utili e che si rivelano l’ideale per poter ottenere delle fette davvero perfette.

Taglio del pandoro e del panettone: i trucchi per la fetta perfetta

Chi ama i dolci tipici del Natale sa bene come pandoro e panettone siano un piccolo mondo a parte. Si tratta infatti di due dolci che, indipendentemente da quale si preferisce tra i due, risultano essere fragranti, soffici e particolarmente buoni da gustare. Un vero inno alle festività e che per questo è doveroso trattare e servire nel modo migliore possibile.

Se ormai sono diverse le regole note a tutti per scegliere dolci di qualità e per mantenerli fragranti a che dopo averli aperti, ci sono dei piccoli passaggi che vengono spesso sottovalutati. E questo anche se sono così importante da fare la differenza. Uno tra questi è il taglio di questi due dolci.

LEGGI ANCHE -> Panettone fatto in casa veloce? I trucchi per un risultato perfetto

Alti e morbidi, infatti, se tagliati con il coltello sbagliato o con una tecnica non in linea con il tipo di dolce, si rischia di spaccarne le fette, di sbriciolarle o, ancor peggio, di ammaccare il dolce. Come fare, quindi? Ecco alcuni trucchi salva vita o, per meglio dire, salva dolci.

Scaldare i dolci. Per un taglio preciso (e per una degustazione migliore) è indispensabile portare i dolci alla stessa temperatura che dovrebbe essere intorno ai 25 gradi. Per farlo basta portare il forno a 50 gradi circa, spegnerlo e riporvi i dolci per qualche minuto. Se non freddi, sia il pandoro che il panettone si riveleranno molto più morbidi al taglio.

Eliminare l’involucro del panettone. Il pandoro non ha di questi problemi ma quando si parla di panettone sappiamo tutti che si tratta di un dolce che viene venduto avvolto in della carta spessa e molto difficile da eliminare. Per questo motivo, la maggior parte delle persone la l’errata abitudine di tagliare il dolce insieme alla carta. Un errore che porta quasi sempre a distruggere le fette.

La carta, infatti, andrebbe tolta da subito e all’intero dolce. Si tratta, infatti, di un passaggio che non ne compromette in alcun modo la bontà o la fragranza ma che può aiutare a conservarne l’integrità. Ecco quindi che per agire nel modo corretto si dovrebbe eliminare la fascia laterale per poi passare alla base. Una volta liberato il dolce si potrà passare finalmente al taglio.

Cospargere di zucchero a velo il pandoro. Nel caso del pandoro (difficile che qualcuno abbia voglia di farlo per il panettone) si usa spolverare il dolce di zucchero a velo. In questo caso il consiglio è quello di farlo prima del taglio. Ciò renderà le fette più gradevoli alla vista, offrendo un effetto ottico decisamente migliore.

Scegliere un buon coltello. Per tagliare questi dolci è necessario munirsi di coltelli con seghetto. Spesso si tende a scegliere quelli senza denti nella lama perché considerati più delicati. La verità, però, è che creano maggior attrito, portando il dolce a rompersi e richiedendo una forza decisamente maggiore nel taglio. Meglio quindi partire subito con il coltello giusto.

Usare bene il coltello. Tagliare dei dolci che si sviluppano in altezza e che sono al contempo morbidi non è sempre facile. Per prima cosa bisogna entrare con la punta del coltello e poi scendere lentamente. Durante questa fase, la cosa che conta di più è quella di non premere il dolce dal di sopra. In questo modo, infatti, si rischia di fare pressione e di schiacciarlo. È quindi molto importante ricordarsi di tenerlo sempre lateralmente.

Fare dei tagli precisi. La precisione è importante e per mantenerla bisogna prima di tutto avere polso fermo e agire con sicurezza. Il tutto unendo ovviamente l’opportuna delicatezza. Detto ciò, sia nel caso del pandoro che del panettone è bene tagliare il dolce in due per poi passare alle altre fette con dei tagli perpendicolari. Inoltre, per le versioni arricchite con creme o frutta secca, tagliare in questo modo i due dolci aiuterà a capire come proseguire seguendo il ripieno al fine di ottenere un risultato ancor più piacevole.

Servire nel modo corretto. Ora che la fetta è venuta finalmente come desiderato è importantre servire il dolce nel modo giusto. La scelta ideale è quella di posizionarlo su un piatto da dolce e di servire al fianco l’eventuale crema di accompagnamento o in caso questa non vi fosse, l’immancabile tovagliolo.

LEGGI ANCHE -> Il budino si attacca allo stampo? Ecco il trucco che ti cambierà la vita

Con questi trucchi, il taglio di pandoro e panettone si rivelerà un vero gioco e consentirà di godere di dolci ancor più belli da vedere e piacevoli da mangiare. Perfetti per far bella figura durante le feste e per sfoggiare le proprie scelte in fatto di dolci sui social.