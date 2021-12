Come arredare la casa a Natale? Le 3 regole per una casa natalizia al top

Come arredare la casa a Natale? Perché non basta acquistare quantità infinite di addobbi natalizi per dire di avere una casa arredata! Ci sono delle regole da seguire, anche a Natale! Scopriamole insieme, qui su CheDonna!

Siamo sinceri, il Natale è uno dei momenti più belli dell’anno per molti motivi. Il primo è sicuramente la quantità maggiore di tempo da poter trascorrere in famiglia. Il secondo è il cibo, con tutti i piatti tipici della tradizione che emanano calore e famiglia al primo odorino. E il terzo motivo per cui Natale è uno dei momenti più belli dell’anno è la casa addobbata a festa: colorata e piena di luci ovunque. Passeggiare per le strade della città e vedere i balconi delle case piene di luci natalizie è una gioia! Quindi, oggi 1 dicembre dobbiamo sbrigarci ad acquistare le ultime cose in vista dell’8 dicembre, giorno in cui per tradizione in Italia si addobba l’albero di Natale. E poi non vi resta che assemblare i vostri addobbi! Ma sapete come fare? Perché non basta inserire nastrini colorati e luci qua e la, ci sono delle regole ben precise da seguire! Scopriamole insieme qui su CheDonna!

Avete terminato gli ultimi acquisti in fatto di addobbi di Natale? Bene, siete pronti per arredare la vostra casa!

Ma attenzione, per una casa degna di un interior designer ci sono delle regole da seguire.

Perché vanno bene gli addobbi, i colori e le luci, ma se posizionati in maniera errata la vostra casa passerà dal sembrare la casa del Grinch invece che di Babbo Natal.

Quindi, scopriamo insieme le regole necessarie per arredare una casa a tema natalizio in maniera impeccabile!

Come arredare la casa a Natale senza esagerare? Ecco le regole che fanno al caso tuo!

Ordine, colori e fai da te! Queste saranno le parole magiche da tenere sempre a mente ad ogni Natale!

Entriamo subito nel vivo di questa guida e scopriamo le regole per arredare perfettamente una casa a tema natalizio!

scegliete un solo e unico tema: una delle cose che distingue una casa ben arredata da una no è il tema. Utilizzare tantissimi temi natalizi con colori diversi darà solo confusione alla tua casa, e avrà ben poco di natalizio. La regola fondamentale è scegliere il tema a priori, che possa essere una fantasia o un colore, e rimanere su quel tema per almeno tutta la stanza, e se possibile tutta la casa. In questo modo la casa sarà ben arredata e rilassante, anche con molti addobbi intorno addobbi originali: uno dei dettagli che fa la differenza è l’originalità. Le palline di natale rosse sono sempre molto belle, ma perché non abbinarle a degli addobbi fai da te? Create voi le vostre palline di natale, con polistirolo e colla a caldo. Oppure create dei fiocchi con dei nastri colorati. In questo modo il vostro albero sarà originale e rispecchierà a pieno il vostro gusto. ne troppo ne poco: il giorno in cui arredate la casa ricordate di non lasciare nulla al caso. Fate l’albero di Natale, il centrotavola, se avete un camino arredate anche il camino, le luci in balcone e la ghirlanda fuori la porta. Ma mi raccomando: non esagerate con luci e addobbi, il giusto necessario per rendere la casa calda, natalizia e accogliente.

Anche per oggi termina qui la guida lifestyle sulle regole più importanti da seguire all’ora di arredare la casa a tema natalizio.

Non rimane che pensare agli ultimi dettagli e arredare la vostra casa, il Natale è alle porte!