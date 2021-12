La nutrizionista di Harry e Meghan svela il trucco per dimagrire

By

La nutrizionista di Harry e Megan ha svelato il trucco per dimagrire: ecco cosa mangiare prima di ogni pasto.

Gabriela Peacock è la nutrizionista che venne arruolata per i matrimoni dei reali, sia del principe Harry e della consorte Meghan Markle che per quello di Eugenia di York. Una professionista ed ex modella che si approccia con un approccio alla nutrizione responsabile e consapevole.

L’esperta raccomanda ai suoi pazienti di fare cinque pasti regolari al giorno e di mantenere un livello di zucchero nel sangue regolare così da evitare i picchi insulinici per migliorare nella perdita di peso.

Ma fra tutte i consigli sembrerebbe che la nutrizionista ne abbia fornito uno in particolare che aiuti a dimagrire. Forse potrebbe essere proprio questo il trucco dietro alla perfetta forma di Meghan Markle. Scopriamo di cosa si tratta.

Ecco il trucco della nutrizionista di Harry e Meghan per dimagrire

Meghan Markle si è affidata prima delle nozze ad una professionista della nutrizione per arrivare in forma al giorno del sì. Grazie a questa dieta sembra che all’epoca, nel 2018, il principe Harry abbia smaltito addirittura 3 chili. Ed è proprio Gabriela Peacock ad aver rivelato al “The Telegraph” un trucco per dimagrire.

E probabilmente la stessa Meghan Markle si sarà lasciata ispirare dai consigli dell’esperta in nutrizione.

Secondo quando riporta il quotidiano la Peacock consiglia ai suoi pazienti di mangiare qualche cucchiaio di yogurt prima di un pasto. Iniziando infatti il pasto con le proteine invece che con i carboidrati si riducono i picchi di insulina e zucchero nel sangue che derivano dal rilascio di carboidrati nel flusso sanguigno.

Il trucco, secondo quanto rivelato dalla celebre nutrizionista dei reali inglesi è quindi quello di introdurre delle proteine prima di iniziare poi il pasto completo. Sarà anche forse questo lo stratagemma che utilizza Meghan Markle per essere così in forma nonostante due gravidanze?

Non solo, sempre la Peacock svela altri consigli su come mangiare bene per essere in forma. Scopriamoli nel dettaglio.

1) Fare cinque pasti al giorno. Mangiare poco e spesso al punto di non arrivare al pasto successivo affamati.

2) Non saltare i pasti. È più facile aumentare di peso se si saltano i pasti perché i livelli di zucchero sono più squilibrati nell’arco della giornata.

3) Scegliere i carboidrati giusti. Meglio quelli con un alto contenuto di fibre come riso integrale anziché il riso bianco.

4) Prendere integratori. Man mano che si va avanti con l’età possiamo aiutarci con l’utilizzo di alcuni integratori.

5) Aumentare le difese immunitarie. Raccomandata una tazza di tè verde o una manciata di mirtilli al giorno perché sono sostanze con proprietà antinfiammatorie e antivirali.

6) Per avere una pelle sana. Bisogna includere alimenti come pesce grasso contenete omega 3, ma anche noci e semi nella dieta.

Probabilmente grazie a questi pochi e semplici trucchi Meghan Markle si mantiene sempre in forma. In ogni caso prima di intraprendere qualsiasi dieta è bene rivolgersi al proprio medico o nutrizionista e non affidarsi al fai da te.