Makeup sopracciglia dall’effetto naturale: il ‘must have’ di Natale

Le sopracciglia sono tornate protagoniste assolute del fascino femminile. Dopo averle depilate in modo selvaggio per anni, ecco che a rendere il viso di una donna sarà un makeyup sopracciglia dall’effetto naturale, perfetto da sfoggiare durante le festività del Natale.

Le sopracciglia rappresentano per molte donne un vero cruccio, soprattutto se non le si ha regolari, folte e definite. Ogni giorno infatti ci si impegna davanti allo specchio a rinfoltirle e a ridisegnarle con dei prodotti di makeup specifici e, per tutte coloro hanno deciso per una soluzione definitiva ecco che è arrivato il micro blanding una tipologia di tatuaggio in grado di donare nuova vita alle sopracciglia e di disegnarle pelo a pelo rendendole davvero reali e tridimensionali.

Per tutte le donne che però si ritrovano al mattino a dover creare un arco sopraccigliare impeccabile ecco qualche consiglio per disegnare le sopracciglia dall’effetto naturale, un vero e proprio ‘must have’ del makeup perfetto anche per le prossime festività natalizie.

Makeup sopracciglia dall’effetto naturale: i prodotti che si possono utilizzare per ridisegnarle

Esistono in commercio moltissimi prodotti per ridisegnare l’arco sopraccigliare, la più semplice la matita, i più professionali i gel cremosi, i marker super resistenti e anche le polveri in grado di riempirle.

A fare la differenza però non saranno i prodotti ma il modo di utilizzarli. Se per anni siamo state abituate a disegnare le sopracciglia in modo piatto e compatto, regalando loro un aspetto davvero artificiale, la nuova tendenza vuole assolutamente un makeup sopracciglia dall’effetto naturale, ciò vuol dire che ci si deve impegnare a disegnarle con un effetto pelo a pelo davvero bellissimo.

Come ci si riesce? Esercitandosi moltissimo davanti lo specchio! A questo punto, ad essere un prodotto semplice da utilizzare e molto versatile sarà la matita per sopracciglia ben temperata o le matite a mina estraibile con punta extra fine. Questo tipo di prodotti permetterà delle correzioni durante l’applicazione, mentre un marker o qualsiasi prodotto indelebile in vista di un errore ci costringerà a prendere dischetto di cotone e struccante. Dopo aver imparato agevolmente a disegnare le sopracciglia dall’effetto naturale con la matita, ci si potrà avventurare nell’utilizzo di prodotti long lasting.

Come realizzare un makeup sopracciglia dall’effetto naturale: il video tutorial

Seguendo questo video tutorial selezionato per voi, potrete imparare la tecnica più semplice per disegnare un arco sopraccigliare dall’effetto tridimensionale e realistico. La Youtuber “Alyna Makeup” ci consiglia come disegnarle per un effetto davvero incredibilmente naturale!

Delle belle sopracciglia importanti abbinate ad un trucco occhi luminoso e ad un bel rossetto rosso saranno il makeup perfetto per Natale.