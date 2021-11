Ombretto luminoso per le feste: ecco chi non dovrebbe metterlo!

L’ombretto luminoso per le feste sarà senza dubbio un ‘must have’ del makeup occhi, tuttavia non a tutte le donne donerà questo tipo di cosmetico, scopriamo chi non dovrebbe metterlo e come sostituirlo.

Chi ama il makeup occhi non vedrà certamente l’ora di utilizzare qualche ombretto luminoso per le feste natalizie, che sia anche semplicemente un ombretto chiaro per regalare luce allo sguardo.

Questa tipologia di ombretto però non è indicato per alcune tipologie di occhio e di pelle, soprattutto quella matura, ma potrà essere sostituito egregiamente da altre tipologie di ombretti che renderanno lo sguardo magnetico anche senza texture arricchite di particelle luminose.

Ombretto luminoso per le feste: le tipologie di occhio su cui non applicarlo

Siete pronte a sfoggiare il vostro miglior look per il Natale che sta arrivando? Per quanto riguarda il makeup ci sono degli errori che non andrebbero commessi come quelli relativi agli ombretti da utilizzare nel makeup occhi.

L’ombretto luminoso infatti non si rivelerà una scelta impeccabile per ogni tipologia di donna ed in modo specifico di occhio. In alcuni casi infatti tenderà a mettere in evidenza dei difetti, ecco in quali casi evitare di applicare un ombretto luminoso:

1- Occhi stanchi

Se si hanno gli occhi stanchi, un ombretto luminoso non farà che evidenziare questo piccolo difetto, sia esso anche in un colore molto chiaro, tenderà sempre ad enfatizzare il difetto.

2- Occhiaie

Se si hanno le occhiaie particolarmente scure, sarà meglio evitare l’ombretto luminoso che tenderà ad accentuare la problematica soprattutto se non corrette perfettamente a livello cromatico. Per correggere le occhiaie in modo perfetto si dovranno utilizzare correttori cromatici.

3- Pelle matura

La pelle matura in particolare quella delle palpebre segnate dal tempo, non sarà la base ideale per utilizzare un ombretto luminoso, questo perché tenderà ad entrare nelle pieghette mettendo ancor più in evidenza le rughe.

Ombretto luminoso per le feste: come sostituirlo nel makeup occhi

Se le problematiche appena elencate non ci permetteranno di utilizzare l’ombretto luminoso, non si dovrà certo rinunciare ad un trucco occhi che regali luce al volto e freschezza allo sguardo.

Il prodotto chiave per realizzare un trucco luminoso con ombretti opachi sarà il primer. Questo prodotto creerà una base chiara su cui applicare gli ombretti. Ma quali colori di ombretto opaco potranno donare luminosità allo sguardo?

Senza dubbio illuminare la palpebra mobile con un vaniglia, un rosa chiarissimo o una tonalità dorata leggermente satinata, sarà la scelta più giusta se si hanno occhi stanchi, segnati dalle occhiaie o dai segni del tempo.