E’ stata una delle donne più belle del Bagaglino: ecco com’è e cosa fa oggi

Il Bagaglino ha consacrato il suo successo sul piccolo schermo degli italiani, ma oggi di che cosa si occupa la stella del Salone Margherita?

Il Bagaglino, durante il corso degli anni in cui ha dominato non solo il mondo del teatro ma anche il piccolo schermo degli italiani, ha lanciato numerose showgirl nel mondo dello spettacolo. Basti anche soltanto pensare ad alcuni nomi che sono diventati iconici in tv proprio grazie a questa trasmissione, come ad esempio Valeria Marini e Pamela Prati, che sono state consacrate tra balletti seducenti e cover orecchiabili.

Tra loro c’è stata anche chi ha trovato il successo grazie allo spettacolo, anche se purtroppo la sua avventura sul piccolo schermo non è andata come sperato. Stiamo parlando di Lorenza Mario, una delle showgirl di punta del format, che attraverso la sua partecipazione allo show è entrata nel cuore di milioni di italiani.

Oggi dopo la fine del programma che fine ha fatto Lorenza Mario?

Che fine ha fatto Lorenza Mario dopo il successo a Il Bagaglino

Lorenza Mario, è bene precisare, non ha soltanto preso parte a Il Bagaglino, in quanto la sua carriera televisiva vanta un curriculum di tutto rispetto. In quanto ha preso parte a Domenica In ed anche è stata scelta per Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti su Rai 1 che vede sfidare i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo a suon di imitazioni.

Lorenza da qualche tempo è assente sul piccolo schermo nostrano, ma non ha mai abbandonato la sua carriera nel mondo artistico. Tant’è che spesso si trova coinvolta in numerosi progetti legati al mondo del teatro, dove è in grado di poter esprimere tutte le sue doti artistiche.

Basti pensare, infatti, che Lorenza nasce proprio come ballerina, ma con il passare degli anni ha scoperto di essere un’artista completa. In quanto ha dimostrato di saper recitare ed anche cantare. Tant’è che dopo la sua partecipazione al programma di successo di Carlo Conti su Rai 1, ha perfino rilasciato due singoli.

Lorenza Mario oggi è più bella e brava che mai. Tant’è che non sembra essere passato nemmeno un solo giorno da quando si esibiva al Salone Margherita. In quanto ha conservato tutta la sua bellezza durante il corso di questi anni. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, pare sia legata a Federico Pirron.