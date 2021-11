Valeria Marini, che trasformazione incredibile: com’era e com’è oggi

By

Valeria Marini oggi è una bellissima donna, ma ricordate com’era quando muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo? Che trasformazione durante il corso di questi anni!

Valeria Marini è una delle showgirl più amate ed apprezzate del piccolo schermo degli italiani. Valeria vanta anni di onorata carriera alle spalle, dove ha sempre sperimentato nuovi ruoli senza mai tirarsi indietro.

Dal cinema alla televisione, da cantante pop a concorrente di reality show di successo. Tant’è che si mormora che il suo amico Alfonso Signorini l’abbia richiamata per la terza volta per essere una delle vippone della casa più spiata d’Italia nella sesta edizione del Grande Fratello Vip. Pronti a sconvolgere ancora una volta le dinamiche del programma di successo di canale 5.

Oggi appare più bella che mai, ma la ricordate quando muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo? Da quel momento sono passati un po’ di anni. Ecco la sua incredibile trasformazione durante il corso del tempo.

Valeria Marini: com’è cambiata durante il corso degli anni

Valeria Marini da anni ormai sfoggia un look consolidato nel tempo. Uno stile da vamp che la vede con lunghi capelli biondi, mossi e boccolosi, e un trucco marcato. Abiti scintillanti che non fanno altro che esaltare le sue generose forme, ma durante i suoi esordi era solita mostrarsi con il look che ha adottato da qualche tempo a questa prima?

La showgirl, durante i suoi esordi, si era proposta al pubblico con uno stile decisamente meno appariscente rispetto a quello che sfoggia ora. Adottando abiti decisamente più semplici prima di scoprire le luci e le paillettes de Il Bigaglino.

Anche il trucco che era solita utilizzare era piuttosto semplice, prima di scoprire un’attitudine alle labbra rosso fuoco o rosa shocking, che tanto si sono impresse nelle mente del suo fedele pubblico, che l’ha sempre sostenuta durante il corso di questi anni della sua carriera.

All’inizio della sua carriera Valeria appariva decisamente più naturale. In quanto non è di certo un mistero che abbia scelto di ricorrere alla chirurgia estetica per modificare alcuni tratti del sul corpo. Scelta assolutamente personale e che va rispettata senza se e senza ma.

Valeria Marini da giovane aveva scelto uno stile molto più acqua e sapone, ma oggi come era un tempo appare sempre incantevole agli occhi del suo pubblico.