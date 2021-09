Valeria Marini dimagrita grazie a Supervivientes, ma prima che dieta seguiva?

Valeria Marini dopo la partecipazione al programma spagnolo Supervivientes è apparsa notevolmente dimagrita, ma prima che dieta seguiva la showgirl? Scopriamolo.

Valeria Marini ha perso ben 15 chili in soli 53 giorni, in seguito al programma televisivo “Supervivientes”, l’edizione spagnola dell’omologo italiano “L’isola dei famosi”. La showgirl, ex star del Bagaglino, è tornata dunque in Italia notevolmente dimagrita.

E se da un lato la sua partecipazione al programma tv spagnolo, in onda su Telecinco le ha permesso di diventare ancora più popolare anche all’estero, dall’altro lato le è costato molto in termini di impegno. L’isola non è affatto semplice e tra la fatica e la mancanza di cibo spesso il fisico ne risente.

Ma al di là del dimagrimento repentino della showgirl, dovuto allo stile di vita non proprio sano di questo ultimo periodo, quale dieta seguiva prima la Marini? Scopriamolo.

Valeria Marini visibilmente dimagrita: ecco la dieta che seguiva prima

Valeria Marini è una famosa showgirl italiana che ha esordito nel mondo dello spettacolo negli anni ’90 per poi restare sulla cresta dell’onda nel corso del tempo. Non solo showgirl, infatti la Marini è anche un’attrice e un’imprenditrice. Negli ultimi anni si è affermata anche nel campo della moda come stilista per una linea di abbigliamento intimo e come produttrice cinematografica.

Insomma una carriera che va a gonfie vele, quella della Marini, tanto che di recente l’abbiamo anche vista cimentarsi in dure prove a Supervivientes in Honduras dove è stata la quinta concorrente eliminata. Ricorderemo tutti quando la Marini si è, infatti, sentita male a Supervivientes per un’ intossicazione da uova crude.

Apparsa dunque visibilmente dimagrita, la bella Valeria, che ha 54 anni ma ne dimostra 20 di meno, quale dieta seguiva prima di entrare nell’edizione spagnola del programma? Sembra che la “Valeria nazionale” per essere così in forma abbia seguito alcuni fa la dieta tisanoreica. Un regime alimentare noto tra le star del mondo dello spettacolo tra cui anche Belen Rodriguez e Geppi Cucciari.

Curve sinuose ma mai eccessive sono quelle che la Marini sfoggia ancora e il segreto sembra essere appunto questo regime alimentare stilato da Gianluca Mech un imprenditore che opera nel campo della fitoterapia.

Ma come funziona la dieta tisanoreica? Si tratta di un regime alimentare basato su pasti iperproteici senza dimenticare di assumere anche tante verdure. Non solo, sono previsti anche frullati ed erbe dimagranti utili ad accelerare il metabolismo.

Nota soprattutto per far perdere peso in maniera piuttosto rapida, dai 6 ai 12 chili in 20-40 giorni, la dieta tisanoreica, al massimo può infatti essere seguita per un periodo tale, oltre è sconsigliato.

LEGGI ANCHE –> Ecco come ha fatto Eleonora Daniele a perdere 20 chili dopo la gravidanza con dieta e sport

Da sottolineare che comunque non si tratta di una dieta liquida ma è prevista anche una discreta quantità di cibi solidi. Non è comunque una dieta adatta a tutti specie se si soffre di alcune patologie o se si è in gravidanza.

Prima di intraprendere qualsiasi dieta, inoltre, è opportuno ricordare di consultare il proprio medico e non procedere con il fai da te, ma affidarsi a un nutrizionista che ci saprà consigliare su ciò che è più opportuno assumere in base alle singole e specifiche esigenze.