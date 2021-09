Il nuovo brand About You è arrivato anche in Italia! Di cosa si tratta?

Il nuovo brand di moda About You è finalmente arrivato in Italia. Tra stories e post le nostre influencer preferite ci hanno tenute incollate allo schermo del nostro smartphone per giorni, tenendoci sulle spine! Adesso il mistero è svelato!

Nima Benati, Cecilia Rodriguez, Valentina Ferragni, Giulia Salemi e Andrea Damante. Cosa avranno in comune questi noti personaggi dello spettacolo? Solo due parole: About You! Volete sapere di cosa stiamo parlando? Ecco tutto ciò che dovete sapere, in questa guida di stile targata CheDonna!

Nell’ultima settimana i nostri influencer preferiti ci hanno tenuti sulle spine pubblicando sul proprio account Instagram un post. Ognuno diverso dall’altro, ma con una caratteristica in comune: la segretezza più assoluta!

Ad aumentare l’effetto suspense che ognuno di noi ha avvertito nel vedere questi post un unico dettaglio. Un logo. Come un murales su muro degno di un writers, con su scritto: “Who the f*** is About You?”.

Avevamo immaginato si trattasse di un progetto comune, ma indovinare sarebbe stato veramente impossibile.

Ma adesso il mistero è stato svelato, con tanto di mega festa a Milano, champagne e selfie di rito. Chiunque contasse nel mondo dello spettacolo si trovava li, in una villa con piscina nella capitale della moda italiana.

Noi, invece, siamo qui per svelarvi tutti i segreti che si celano dietro ad un logo/murales!

Siete pronte? Ecco a voi il nuovo e-commerce italiano About You!

Il nuovo e-commerce About You è ufficialmente online da oggi, 14 settembre 2021! Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile parlando dell’e-commerce più sponsorizzato del momento.

Da oggi, 14 settembre, è ufficialmente online, in Italia, un nuovo sito e-commerce dal nome About You!

È possibile accedere al sito web, e fare acquisti, da stanotte. E noi che siamo delle perfette fashion victim ci siamo fiondate per vedere l’intera collezione disponibile online.

Ma una volta aperto il sito web una sensazione di sgomento ha assalito tutte noi. E non in senso positivo. Forse perché tutta la pubblicità iniziale faceva supporre un sito rivoluzionario, che avrebbe permesso una moda più trendy ma accessibile. E invece no.

Perché About You non è nulla di rivoluzionario. È una specie di Zalando, ma in piccolo. Anzi, piccolissimo. Si tratta di un e-commerce in cui puoi trovare svariate marche di tendenza, come Tommy Hilfiger, Levi’s, Only, Adidas e molti altri. Puoi acquistare in base ai look di alcune influencer. Puoi scegliere i capi da acquistare andando direttamente sulla voce promo. Ma nulla di più. I prezzi chiaramente vanno in base al marchio, ma se la maggior parte dei brand che si trovano nell’e-commerce hanno dei prezzi medio-alti, si fa fatica a considerare l’intero About You conveniente.

Se pensavate che About You sarebbe stato il nuovo SheIn della situazione, purtroppo non lo è.

Diciamocelo chiaramente: il nuovo e-commerce in realtà è sicuramente valido, perché racchiude i brand più in voga del momento, ma il problema è la sponsorizzazione esagerata. Si sono presentati come la novità assoluta, un segreto da svelare solo al momento giusto. E una volta svelato il segreto, l’effetto è stato: “tutto qui?”

Andiamo un pochino indietro nel tempo e cerchiamo di capire cosa c’è dietro questo brand:

About You è un e-commerce tedesco, in vita dal 2014. In questo momento il sito è attivo in 14 paesi in tutto il mondo, quindi non proprio una novità.

La forza di questo sito web la possiamo trovare dal punto di vista del marketing: tutto l’e-commerce è basato su un lavoro all’unisono tra i brand e gli influencer. Non a caso tutta la pubblicità iniziale è stata affidata interamente ai nostri influencer preferiti, i quali hanno postato sul loro profilo una foto con l’hastag #aboutyou_it. Le foto in discussione non sono state postate dall’account del brand, che sia chiaro, ma dagli influencer stessi. Utilizzando il seguito di questi personaggi molto influenti, la pubblicità che il brand ha ricevuto è stata immensa.

Ecco quindi un classico esempio che ci mostra ancora una volta quanto il mondo della moda sia oramai indivisibile dal mondo dei social media, e che i due settori hanno bisogno l’uno dell’altro, per crescere ed evolversi sempre di più.

Tralasciando quindi tutti gli aspetti marketing dell’e-commerce, quali sono i punti di forza del brand About You? Sicuramente la possibilità di acquistare un total look pubblicizzato dall’influencer del momento. Si possono trovare i brand più in voga del momento ed è possibile acquistare articoli in promozione, andando nella sezione dedicata.

Forza About You, noi vogliamo vedere tanta moda e stile!

LEGGI ANCHE: Le tendenze dell’autunno/inverno 2021 secondo Giulia De Lellis!

Vedremo come procederà nel futuro l’e-commerce più sponsorizzato del momento, nel frattempo ci salutiamo qui.

Alla prossima guida di stile, tra tante novità, tendenze e anche un po’ di gossip! Perché non esiste moda senza attualità!

Emanuela Cappelli