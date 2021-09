Le tendenze dell’autunno/inverno 2021 secondo Giulia De Lellis!

Le tendenze che andranno di moda in questo autunno/inverno 2021 sono state decise! E tu hai già scelto quale sarà la tua tendenza preferita? Scopriamo il look di Giulia De Lellis che anticipa una delle tendenze dell’anno!

Settembre è il mese in cui viene scritto il futuro dell’anno che verrà. Sia dal punto di vista lavorativo, ma soprattutto dal punto di vista delle mode. Tutte le tendenze verranno decise e decretate a settembre, tra una sfilata ed un altra. Le prime tendenze dell’autunno/inverno 2021 sono già uscite allo scoperto! Siete curiosi di sapere quali?

Dopo un’intera estate passata sotto al sole, tra costumi da bagno, crop top e sandali flat, arriva settembre, con tutte le novità. Settembre è in assoluto il mese in cui rinasciamo, è il mese dei buoni propositi, ma è anche il mese delle fashion week!

È appena iniziata la fashion week di New York, e le prime tendenze per la stagione autunno/inverno 2021-2022 sono già alla portata di tutti.

Ma iniziamo per ordine: oggi parleremo di una tendenza su cui potremo fare affidamento nel corso di tutto l’anno. In più vedremo come è stato indossato e personalizzato da una delle influencer più “influenti” del momento, Giulia De Lellis.

Siete pronte a scoprire tutte le tendenze in fatto di moda della stagione autunno/inverno 2021-2022? Ecco la guida di stile che ti svelerà tutti i segreti a riguardo!

Le tendenze dell’autunno/inverno 2021-2022! Ecco i primi indizi dalla settimana della moda di New York e l’outfit di Giulia De Lellis!

Come sappiamo oramai molto bene, in quanto perfette fashion victim, esistono due modi per lanciare le mode e le tendenze che andranno per la maggiore durante l’anno, e hanno bisogno l’uno dell’altra.

Esistono le fashion week, in cui ogni stilista propone la sua visione per l’anno che verrà, con nuove creazioni, modelle e passerelle di lusso. Inoltre esistono le influencer, che indossano i capi per i suddetti stilisti, e fanno in modo che con il loro seguito sui social media quel determinato capo, o tendenza più in generale, rimanga nella mente dei follower.

In questo modo stilista e influencer hanno collaborato per uno scopo più alto: quello di promulgare il verbo della moda.

Oggi, in questa guida di stile targata CheDonna, parleremo di una delle tendenze in assoluto più in voga per la stagione autunno/inverno 2021-2022. Sarà talmente trendy che Giulia De Lellis ha sfidato le temperature estive e lo ha già indossato.

Di quale tendenza stiamo parlando? Dell’abbigliamento sartoriale!

Per abbigliamento sartoriale si intende tutti quei capi con una manifattura più ricercata, e dalle forme più rigide.

Fanno parte dell’abbigliamento sartoriale:

giacche di tutti i tipi: taglio blazer, doppio petto,

cappotti, possibilmente lunghi

pantaloni con pinces

camicie con colletto

gilet in tinta con la giacca.

Insomma, per riassumere brevemente, una delle nuove tendenze per la stagione autunno/inverno 2021-2022 sarà l’abbigliamento sartoriale, e sarà uno stile sicuramente più chic e impostato. Ma non del tutto.

Giulia De Lellis, ad esempio, usa questo stile in maniera più classica, utilizzando oltre che una giacca ed un pantalone a fantasia “principe di galles”, il gilet. Per concludere abbina il tutto con un paio di stivali in pelle alla cavallerizza, alti fino sotto al ginocchio. Nel complesso l’outfit funziona, ma forse troppo serio per utilizzarlo tutti i giorni.

Se vi piace giocare con questa tendenze, ho la soluzione per voi: contaminate! Create un vostro stile che sia a metà con la tendenza e a metà con il vostro IO.

Un esempio? Utilizzate una camicia con colletto e il vostro pantalone elegante con pinces. Per alleggerire il tutto, poggiate sopra alla camicia una felpa oversize, senza zip né cappuccio, possibilmente con qualche scritta sul petto. Chiudete il tutto con la vostra sneakers preferita e il gioco è fatto.

Oppure, prendete la giacca più bella che avete nell’armadio, magari un blazer con chiusura doppio petto. È talmente elegante che non sapete come abbinarla? Allora create un outfit sporty chic, partendo per l’appunto dalla vostra giacca, ma sotto utilizzate una t-shirt con stampe, un leggings ciclista e sempre la vostra sneakers preferita.

Sembrerete appena uscite da un magazine di moda!

Avete visto com’è facile creare un look di tendenza, ma personale, in poco tempo? Basta solo sapere da dove partire, e per quello ci siamo noi di CheDonna, ed un pizzico di creatività! Diventerete in un secondo delle guru di moda!

LEGGI ANCHE: Lo stile texano è il trend che non puoi assolutamente perderti!

Anche per oggi termina qui la guida di stile più social di tutti i tempi, quella incentrata sulle nuove tendenze dell’autunno/inverno 2021 e sull’outfit di Giulia De Lellis!

Se vi è piaciuta questa guida di stile di CheDonna non potete far altro che leggere quella di domani. Resterete senza fiato!

Emanuela Cappelli