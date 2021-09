Andrea Casalino è un modello diventato noto al grande pubblico per essere stato un corteggiatore a Uomini e Donne.

Con un passato che in pochi conoscono, è sicuramente un personaggio misterioso che, pertanto vale la pena conoscere meglio. Facciamolo, quindi, approfondendo ciò che si sa sulla sua carriera e, ovviamente sulla la vita privata.

Andrea Casalino lavora come modello e attore anche se deve la sua notorietà al programma di Uomini e Donne al quale ha partecipato in veste di corteggiatore nell’edizione del 2010.

Ma chi è davvero Andrea Casalino? Scopriamolo attraverso la sua storia, la vita professionale e privata.

Chi è Andrea Casalino, uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip. Vita ed instagram

Nome: Andrea Casalino

Data di nascita: 15 Luglio 1983

Luogo di nascita: Brindisi

Età: 38 anni

Altezza: 180 cm

Peso: 75 kg

Segno zodiacale: Cancro

Professione: Modello e attore

Titolo di studio: Diploma tecnico industriale

Account social: Instagram @andreacasalinoreal

Sito web: /

Casalino, nasce a Brindisi dove studia e si diploma, iscrivendosi poi all’università.

Noto al grande pubblico grazie alla partecipazione in veste di corteggiatore a Uomini e Donne. Modello e indossatore è un vero appassionato di Crossfit e ha fondato la Uroboo Crossfit che gestisce in famiglia.

È inoltre direttore dell’immagine per una casa di abiti da cerimonia. Tra le altre cose è anche un attore. Ha infatti recitato in Rodolfo Valentino, in Squadra Anti-Mafia 8 e ne L’ispettore Coliandro.

Il passato di Andrea Casalino che nessuno conosce

Andrea Casalino, oltre alla partecipazione a Uomini e Donne vanta un passato in campo artistico poco conosciuto ma di una certa rilevanza. Nel 2010 ha infatti vintola fascia di “Uomo ideale d’Italia” a Mister Italia. E, come indossatore e modello, ha lavorato per marchi molto importanti come Intimissimi, Fasoli gioielli e Locman orologi. È quindi lavorativamente molto impegnato e sempre sul pezzo.

A tutto ciò si aggiunge il suo impegno nel sociale che esprime rappresentando un progetto contro la violenza sulle donne gestito dalla Coin. Amante degli animali ha sia un cane che un lupo meridionale ed è molto legato alle sue origini e alla sua famiglia.

La vita sentimentale di Andrea Casalino

In passato, Andrea Casalino è stato impegnato con Paola Caruso (Bonas di Avanti un altro, programma condotto da Paolo Bonolis). La storia tra i due si è però conclusa dopo la sua scelta di partire per la Bulgaria al fine di recitare nella fiction “Rodolfo Valentino”.

Secondo alcuni avrebbe avuto un flirt anche con la vincitrice del primo Grande Fratello Vip, Alessia Macari. Ma non si hanno conferme in merito. Ad oggi pare sia single.

Andrea Casalino su Instagram

Com’è facile da immaginare, Casalino è molto seguito e amato sui social ed in particolare su Instagram dove conta circa 150mila follower molto attendi ai suoi scatti e alla sua vita. Vita che il modello ama raccontare con foto dei suoi animali, del tempo libero e della famiglia.

Cosa fa oggi Andrea Casalino

Oltre a continuare a lavorare come modello, Andrea sta per entrare nella casa del Grande Fratello Vip, programma giunto alla sesta edizione.