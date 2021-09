Manila Nazzaro un personaggio molto amato dal grande pubblico. Conosciamola meglio attraverso la sua carriera e la vita privata.

Manila Nazzaro è certamente un personaggio conosciuto da molti. Nota per essere stata eletta Miss Italia nel 1999, ha proseguito la sua carriera sia come modella che come conduttrice televisiva e radiofonica.

Una presenza sempre attiva nel panorama del mondo dello spettacolo e che da sempre riscuote interesse e apprezzamento da parte del pubblico.

Ma chi è davvero Manila Nazzaro? Cerchiamo di conoscerla meglio approfondendo la sua vita privata e ripercorrendo la sua carriera fino ad arrivare ad oggi.

Chi è Manila Nazzaro, la miss Italia che ha proseguito la sua carriera come conduttrice per la tv e per la radio

Nome: Manila Nazzaro

Data di nascita: 10 Ottobre 1977

Luogo di nascita: Foggia

Età: 43 anni

Altezza: 178 cm

Peso: 57 kg

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: Conduttrice per la tv e per la radio

Titolo di studio: /

Account social: Instagram: @manilanazzaro

Sito web: /

Manila Nazzaro nasce a Foggia dove vive una vita serena insieme alla sua famiglia. Dopo l’iscrizione alla facoltà di medicina e ben 40 esami dati, decide però di ritirarsi per intraprendere un percorso del tutto diverso, ovvero quello di modella. Una carriera per la quale ha da subito l’appoggio della famiglia e che persegue inizialmente nel mondo della moda e con le sfilate.

Nel 1999 diventa Miss Italia e negli anni seguenti inizia a studiare recitazione, dandosi al teatro. La sua carriera prosegue poi come opinionista e conduttrice fino ad arrivare anche alla radio. Insieme al suo compagno Lorenzo ha inoltre partecipato a Temptation Island 2020.

La vita privata di Manila Nazzaro

Prima della storia con Lorenzo, Manila è stata sposata per dodici anni con l’ex calciatore Francesco Crozza con il quale ha avuto due figli che si chiamano Francesco Pio e Nicolas.

Dopo una brutta rottura dovuta alla distanza e dopo la quale è rimasta delusa dall’ex marito che in poco tempo si è rifatto una famiglia, Manila ha incontrato Lorenzo Amoruso, anche lui ex calciatore e più che mai deciso a farle tornare la fiducia nei confronti dell’amore.

Il grande dolore che ha colpito recentemente Manila Nazzaro

Nella vita di Manila ci sono però anche momenti di forte dolore. Ed uno tra questi è quello legato alla perdita del bambino che attendeva da Lorenzo nel 2020.

Un dolore di cui lei stessa ha parlato sui social, lasciando un messaggio colmo di tristezza ma anche di speranza:

“E così salutiamo questo 2020, un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dal dolore per tantissimi. Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte, limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo. Parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno attraversato lo stesso dolore, profondo, di cui non bisogna vergognarsi. Così restare l’uno accanto all’altro, cari amici, è la cura per ogni dolore. Ora, caro 2021, tocca a te e non ci deludere. Buon anno!”

Un messaggio con il quale Manila è venuta fuori parlando di se ma anche cercando di consolare le coppie che in quel preciso momento stavano vivendo lo stesso dolore.

Manila Nazzaro sarà alla sesta edizione del Grande Fratello Vip

E proprio in questo 2021, Manila ha deciso di concedersi una nuova opportunità televisiva. E lo ha fatto scegliendo di prendere parte alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Sarà infatti tra i concorrenti che entreranno nella casa.

Manila Nazzaro, oggi

Oltre alla partecipazione al Grande Fratello Vip, Manila continua a lavorare come conduttrice sia per la radio e la tv.

Inoltre vanta un grande seguito su Instagram dove 319mila follower che ogni giorno la commentano dimostrandosi più che interessati alla sua carriera e, ovviamente, alla sua vita privata.