Paola Caruso e il nuovo fidanzato Dario Socci: “Colpita dal suo modo di fare”

Paola Caruso innamorata del pugile Dario Socci, racconta scoop e rivelazioni su come è nata la loro relazione. Leggiamola insieme.

Un nuovo amore per Paola Caruso, la showgirl e opinionista e naufraga dell’Isola dei Famosi 11 ha ritrovato il sorriso con Dario Socci. Lui, pugile di professione classe 1988 noto anche come “The Italian Trouble”, l’ha conquistata.

Paola Caruso si è fidanzata con un pugile, è di nuovo felice e innamorata e conferma tutto sui social. Nonostante la sua intenzione di tenere nascosto il loro amore, una serie di foto pubblicate dalla rivista Nuovo Tv l’ha reso noto a tutti.

l’ex bonas Paola Caruso e la confessione intima sul nuovo fidanzato: “Io arrugginita, lui…”

Dal racconto di Paola Caruso, Dario Socci aveva tentato di contattarla via social, senza ricevere risposta. Quando poi lei è stata impegnata in una sponsorizzazione a Salerno, lui è riuscito a incontrarla grazie all’intercessione di un amico: “Sono rimasta colpita dal suo modo di fare – ha raccontato in un’intervista a “Nuovo TV” – Non baciavo una persona da ottobre 2019 e mi sentivo arrugginita! Lui, invece, è stato super spedito. Il primo bacio ce lo siamo dati in auto, sotto casa mia, per salutarci. Un classico”.

Dopo l’improvvisa fine della sua relazione con l’ex fidanzato, mentre era incinta del figlio Michelino, Paola Caruso non ha avuto un rapporto facile con gli uomini, ma con Dario Socci la sua paura è passata: “Dopo due anni non è stato facile per me aprirmi con un altro uomo, con quello che avevo passato. Dario con me è molto timido ed è di una dolcezza infinita. Se lo guardo negli occhi, non riesce neanche a reggere lo sguardo da quanto si imbarazza. Poi mi piace il suo cuore d’oro. Nonostante abbia girato il mondo è un ragazzo semplice con i valori della famiglia. Finalmente questa volta mi sento protetta e sono felicissima”.