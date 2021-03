Paul Gascoigne si ritira dall’Isola dei Famosi 2021 dopo l’infortunio alla spalla rimediato durante la diretta della quarta puntata? Ecco tutta la verità.



Paul Gascoigne si ritira dall’Isola dei Famosi 2021? L’ex calciatore il cui nome era considerato tra i più forti della quindicesima stagione del reality show, è alle prese con un infortunio alla spalla rimediato durante la prova ricompensa sostenuta nel corso della quarta puntata del reality.

In queste ore, secondo numerosi rumors, Gascoigne potrebbe ritirarsi dal reality e l’annuncio potrebbe arrivare lunedì sera durante la diretta della nuova puntata del reality. Secondo quanto riferisce Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, tuttavia, Gascoigne si starebbe curando per poter tornare in gara.

Paul Gascoigne, infortunio all’Isola dei Famosi 2021: la verità sul presunto ritiro

Durante l’ultima prova ricompensa, a causa di un movimento sbagliato, Paul Gascoigne si è fatto male alla spalla e al braccio. Prontamente soccorso, ha dovuto lasciare la ricompensa ai compagni abbandonando anche la diretta per poter ricevere i primi soccorsi. Per il momento, l’ex calciatore non è ancora tornato sull’Isola e, stando a quello che fa sapere Fanpage, lunedì sera, durante la nuova puntata del reality condotta da Ilary Blasi, potrebbe essere annunciato il suo ritiro.

Tuttavia, a smentire l’ipotesi del ritiro è Giornalettismo. Gabriele Parpiglia fa sapere che Gascoigne non ha ancora abbandonato il gioco e starebbe curando l’infortunio alla spalla per poi tornare in gara insieme agli altri naufraghi.

Secondo quanto si legge su Giornalettismo, lunedì 29 marzo, giorno della messa in onda della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021, Paul Gascoigne potrebbe tornare ufficialmente in gruppo e riprendere la sua avventura da naufrago.

Dai profili ufficiali del reality show, per il momento, non ci sono novità in merito all’infortunio di Gascoigne. Per scoprire, dunque, cosa accadrà all’ex calciatore, salvo clamorosi colpi di scena, tutto sarà chiarito lunedì sera. Negli scorsi giorni, ad aver abbandonato temporaneamente l’Isola, era stato Gilles Rocca, rientrato dopo essere stato sottoposto a controllo medici per un malore che lo aveva colpito durante la notte. Si spera, dunque, che anche Gascoigne poss rientrare ufficialmente in gioco nei prossimi giorni.