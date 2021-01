Grave lutto per Paola Caruso: “Non mi perdonerò mai di averti persa”

Paola Caruso piange la morte della sua cagnolina Duchessa, al suo fianco per dodici anni. Il messaggio struggente dopo il lutto.

Paola Caruso piange la morte della sua Duchessa, la cagnolina con cui ha trascorso gli ultimi dodici anni della sua vita. Come tutte le persone che vivono con un animale, Paola Caruso sente un profondo vuoto per la perdita di una parte importante della sua vita.

Su Instagram, ha pubblicato una serie di foto con cui ha ripercorso gli anni vissuti al suo fianco scrivendo un toccante messaggio con cui ha condiviso il proprio dolore ricevendo il sostegno di tutte le persone che la seguono.

Lutto per Paola Caruso: il dolore per la morte della cagnolina Duchessa

“Addio mia Duchessa”: comincia così il lungo messaggio che la Caruso che è protagonista di un calendario 2021 dedica alla sua Duchessa, compagna di vita per dodici anni. Tantissimi i momenti vissuti insieme e tanti i ricordi che resteranno per sempre nella testa dell’ex Bonas.

“Ho cercato di salvarti invece te ne sei andata… 12 anni insieme… Le tue zampine corte e il tuo musetto mi mancheranno ogni notte ogni mattina ogni giorno 💔….Sei stata la cagnolina più fedele del mondo mi amavi così tanto che il tuo amore quando mi vedevi si diffondeva in tutta la casa….”, aggiunge ancora la Caruso che, oggi, dedica totalmente la sua vita al figlio Michele.

“Non mi perdonerò mai di averti persa… Unica consolazione che ho è che ora sei con il mio papà con gli angeli 👼🏼 in cielo”, aggiunge ancora non nascondendo un piccolo senso di colpa per non essere riuscita a fare di più per salvarla.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ★彡 Paola Caruso 彡★ (@paolacarusoofficial)

“Non ti devi sentire in colpa,è la natura. Un abbraccio”, “Che dolore”, “Duchessa se ne sarà andata con un certezza che è stata sempre amata e coccolata da voi sua famiglia”, “Ciao Paola hai tutto il nostro affetto anche noi in settimana abbiamo perso il nostro Micky dopo 14 anni”, “Mi dispiace tantissimo”, “Mi dispiace tanto Paola, perdere un cane è come perdere un componente della famiglia“, scrivono i fan.